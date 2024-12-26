Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) desteğiyle, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümüne özel “Kızılca Gün ve Ankara” konulu bir panel düzenledi.

AKK, ABB’nin desteğiyle düzenlenen, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümüne özel “Kızılca Gün ve Ankara” paneline ev sahipliği yaptı. Panelde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişindeki süreç, Ankara halkı ile buluşması ve o gün Ankara’da yaşananlar anlatıldı.

“Atatürk’ün mirasına sahip çıkacağız”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, panele özel gönderdiği mesajda, şu ifadeleri kullandı:

“27 Aralık 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Ankara, Milli Mücadele’nin kalbi olmuş; Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmıştır. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümünde, bu tarihi günün anlamını bir kez daha derinlemesine ele almak ve Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe taşımak adına düzenlenen bu panel, hepimiz için önemli bir fırsattır. Bu anlamlı günde, büyük önderimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı adımları bir kez daha hatırlayacak, onun izinden gitme kararlılığımızı güçlendireceğiz. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, hepimizin ortak görevidir.”