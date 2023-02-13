Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Sivas’ta en çok Gürün ilçesi etkiledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Sivas’ta en çok Gürün ilçesi etkiledi.

Sivas İl Genel Meclisi Hakan Akkaş; Gürün’e giderek Kaymakam Halil Yazıcı ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile birlikte hasar gören binalarda incelemelerde bulundu.

Meclis Başkanı Hakan Akkaş, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada; “Gürün’ün güzel insanları depremin ilk gününden itibaren diğer deprem bölgelerine yardıma koşmuşlar, kendi dertlerini ifade etmekten imtina etmişler. Gürün ilçemizde 840 dairede hasar tespiti talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi ve ilgili kuruluşlarca oluşturulan 7 ayrı ekip hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. İlçe belediye binası, cami, konut ve işyeri gibi yapıların da bulunduğu bir kısım yerler ağır hasarlı durmaktadır. İlçemizdeki bu hasardan dolayı spor salonunda 300-400 kişi kalmaktadır. Şükür can kaybı yoktur. Gürün ilçemizde oluşan tahribat nedeniyle buranın da afet bölgesi içerisine alınması gerekiyor. İlçemizde barınma sorunu yaşanmakta olup diğer ihtiyaçlarını kendi organizasyonları ile sağlamaktadırlar. Buradaki tespit ve gözlemlerimi il merkezimizle paylaşmış olup gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Tüm Gürünlü hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, yaralı iken diğer kardeşlerinin yarasını sarmaya koştuklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.