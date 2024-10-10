Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu’nun ikinci toplantısı kent kültürü ve kent kimliği konuları hakkında düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun ikinci toplantısı Keçiören’de düzenlendi. Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin katılımıyla Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı’nda Keçiören Belediyesi çalışmaları hakkında “Keçiören Kent Kültürü ve Kent Kimliği Sunum” konulu sunum yapıldı.

Yürütme kurulu toplantısının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bir belediye başkanı ya da yönetici şehrini ya abad eder ya harab eder derler. Deneyip yanılmayla yönetim kamuda olmaz. Zaman zaman kendilerini yönlendirecek, danışabilecekleri insanlara ihtiyaçları var. AKK’nin olmazsa olmazı yöneticiye yol göstermek, eleştirmek ve hatta sorgulamaktır” diye konuştu.

Keçiören’in ve Ankara’nın geleceğine sahip çıkmaya yönelik düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Burada yapılan işler ve işleyişler kıymete takdir, geleceğe yönelik çalışmalar açısından oldukça önemli. Kentin ruhuyla, habitatıyla özdeşleşecek ne yapabiliyoruz, bunun peşindeyiz” dedi.

Çalışma grupları ve kent konseyi meclisine ilişkin konuların da konuşulduğu toplantıda, kent kültürü ve kent estetiğini geliştirmede istişare ve ortak akılla karar alınacağı, yürütülecek çalışmalarda konunun uzmanlarından faydalanılacağı ve bilimsel yöntemlerden vazgeçilmeyeceği konularında fikir birliğine varıldı.