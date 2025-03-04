Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi, bu defa kentteki ağaçları gündemine alarak, ‘Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı’ ile bir ilki daha gerçekleştirdi.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) destekleriyle, kentteki ağaç varlığının yok edilmesine yönelik uygulama ve hataların önlemesi amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştaya mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı’nın, Ankara’mızın yeşil geleceği için verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Çıkacak sonuçların, uygulanabilirlik noktasında takipçisi olacağız" dedi.

AKK Çevre ve İklim Meclisi ile Kavaklıderem Derneği, sokaklarda ömrünü tamamlayan ağaçların kesilerek yerine beton dökülmesi veya hayvan heykellerine dönüştürülmesine karşı başlattığı, ‘Ağaçlarımızı geri istiyoruz’ çağrısı kapsamında ‘Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı’ düzenledi. Ankara Kent Konseyi’nde düzenlenen çalıştaya; ABB temsilcileri, AKK İklim ve Çevre Meclisi üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katıldı. Çalıştayda; ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü temsilcileri Gül Akkaya ve Merve Okumuş, ABB’nin sokak ağaçları ve kuruyan ağaçlarla ilgili uygulama ve projelerini anlatan bir sunum yaptı. AKK İklim ve Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer, "Kamusal Alanda Ağaç Varlığının Değeri: Sokak Ağaçları" konusuna değinerek sokak ağaçlarının önemini vurguladı. "Kentte Ağaç: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?" başlığı altında konuşma yapan Doç. Dr. Zuhal Dilaver ise kentteki ağaçları anlamaya, tanımaya ve bilmeye yönelik konuştu.

"Ankara’mızın yeşil geleceği için verimli sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çalıştay için gönderdiği mesajda, "Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi ile Kavaklıderem Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kapımdaki Doğa: Sokak Ağaçları Çalıştayı’nın, Ankara’mızın yeşil geleceği için verimli, uygulanabilir ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Çıkacak sonuçların, uygulanabilirlik noktasında takipçisi olacağımızı vurgulayarak, çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda ağaçların ve yapıların kalıcılığını yitirdiği örneklerle karşılaşıyoruz"

Bilincin sadece sokaklarda bulunacağını çünkü tarih sadece sokaklarda bulunduğunu söyleyen AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Özgenel, şunları söyledi:

"Sokak, gündelik hayatın kesintisizce aktığı ve bu anlamda kentin ve kentlinin ortaklaşa sahip olduğu en önemli kamusal mekândır. Bu kamusal mekanda elbette ki sokağın sakinleri, yapıları ve yeşil varlıkları bulunur. Bu sokakların sakini olma konusunda belki de insanlar en sonra gelir. Çünkü yapılar ve ağaçlar kalıcıdır, çoğu insandan daha uzun ömürlüdür. İnsanlar yer değiştirir; fakat ağaçlar kalıcıdır. Ancak son zamanlarda ağaçların ve yapıların kalıcılığını yitirdiği örneklerle karşılaşıyoruz. Bu çalıştay da bu olumsuzlukların çeşitliliğini masaya yatıracak. Dolayısıyla ben, sokaklardaki ağaç ve yapılara, bir sokak sakinine yaklaşıldığı gibi yaklaşılmasını istiyorum."

ABB’nin kentteki kuruyan ağaçlarla ilgili uygulamaları

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Gül Akkaya, "Öncelikle tüm Ankara’da 36 milyon metrekare alanın bakımını yapıyoruz. Kentimizdeki tüm ana arterler, caddeler ve birçok sokakta bulunan yeşil alanların düzenli olarak bitki onarımı, yeni ağaç dikimi, kuruların sahadan uzaklaştırılması ve budama işlemlerini yürütüyoruz. Çalışmalarımızı, trafik akışını aksatmamak adına genellikle gece saatlerinde gerçekleştiriyoruz. Özellikle yağışlı ve rüzgârlı havalarda, can ve mal kaybına yol açabilecek ağaç dallarına dair önemli hasarlar meydana geliyor. Kazalara mahal vermemek amacıyla bazı alanlarda gençleştirme budaması yapılmış olup, budama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.