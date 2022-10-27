Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul platformlarından GYODER tarafından organize edilen 17’nci Gayrimenkul zirvesinde, GYODER’in gayrimenkul yatırım ortaklıklarını teşvik ve onore etmek, aynı zamanda da farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği ve sektörün ilklerinden olan GYO ödüllerinde iki farklı kategoride ödülün sahibi oldu.

Akkök Holding’in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul platformlarından GYODER tarafından organize edilen 17’nci Gayrimenkul zirvesinde, GYODER’in gayrimenkul yatırım ortaklıklarını teşvik ve onore etmek, aynı zamanda da farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediği ve sektörün ilklerinden olan GYO ödüllerinde iki farklı kategoride ödülün sahibi oldu.

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, sektöre değer katan projelerine hız kesmeden devam ediyor. Toplumun ihtiyaç ve taleplerini önceliklendiren, sürdürülebilirliği ise en önemli şirket politikaları arasında konumlayan şirket bu başlıklarda hayata geçirdiği aksiyonlar ile GYODER’in gayrimenkul sektörünün algısını güçlendirerek gelişimini destekleyen projeleri ödüllendirmek amacıyla verdiği GYODER Toplumsal Katkı ve GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı ödüllerinin sahibi oldu.

Sosyal becerilerin gelişimine katkı

Yapılan açıklamaya göre, şirket önderliğinde EBRD Teknik desteği ile AYD, Direm Fikir Atölyesi ve TAMPF iş ortaklarıyla hayata geçirilen ‘BİZ1İZ’ Alışveriş Merkezleri Hizmet Çalışanı Eğitim ve Gelişim Programı, 2022 GYODER Topluma Katkı Ödülü’nü almaya layık görüldü. Şirketin sürekli öğrenme ve gelişim anlayışını çalışanlarından, taşeron hizmet çalışanlarına uzanan geniş bir ekosistemde uygulamak amacıyla hayata geçirdiği, sahanın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve gelişim alanlarını destekleyen program kapsamında taşeron çalışanların sosyal ve iş becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şirket, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor

Sürdürülebilirliği ana gündem maddelerinden biri olarak ele alan ve çevreye ve topluma duyarlı, inovasyon ve dijitalleşme odaklı uygulamalarını geliştirmeye odaklanan şirket, 2022 yılı itibarıyla Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye de hak kazandı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek GYO olduğu belirtilen Akiş GYO, GYODER’in belirlediği kriterler kapsamında bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalarını 2022 GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü ile taçlandırdı.

“Sektöre ve topluma değer katan aksiyonlarımıza devam edeceğiz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, “Gayrimenkul sektörüne, topluma ve sürdürülebilirliğe örnek olacak projeler geliştirerek bu yöndeki çalışmalarımızı sürekli kılmak her zaman stratejimizin temelini oluşturuyor. Bu kapsamda sektörün öncü platformlarından GYODER tarafından GYODER Toplumsal Katkı ve GYODER Sürdürülebilirliğe Katkı ödüllerinin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem şirketimize hem iş ortaklarımıza hem de topluma değer katan aksiyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.