Akiş GYO, 2022 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 2,77 milyar TL net kâr elde etti.

Akiş GYO, 2022 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 2,77 milyar TL net kâr elde etti.

Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2022 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Pandemi sonrasında kısıtlamaların sona erdiği ve insanların fiziksel alışveriş yapmaya duyduğu özlemi giderdiği rövanş alışverişi (revenge shopping) olgusuna enflasyon kaynaklı hızlı tüketim hareketinin de eklenmesiyle, 2022 yılı ilk yarısında metrekare başına cirolarda ortalamada yüzde 212 seviyesinde artış gözlemlendi.

Ayrıca şirketin sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde 96 ve yüzde 99 gibi doluluk oranları, her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da şirketin performansına olumlu katkıda bulundu. Böylece, şirket 2022 yılı ilk yarısında yüzde 149 seviyesinde artışla 354 milyon TL ciro rakamına ulaştı.

Şirketin 2022 ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Pandemi etkilerinden iyice uzaklaştığımız 2022 yılının ilk yarısında, yüksek enflasyon neticesinde kuvvetli kalan talep ve harcama dinamiklerinin ön plana çıkması ve yüksek doluluk oranıyla öne çıkan AVM’lerimizdeki güçlü operasyonel performans neticesinde, konsolide gelirlerimizi yıllık bazda yüzde 149 seviyesinde artırırken, aktiflerimizi de yüzde 76 oranında büyütebildik. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artış kazançlarının da katkısıyla 2,77 milyar TL gibi bir kâr ile yılın ilk yarısını tamamladık" dedi.

"2022’nin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamladık"

Durusoy, "Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda, şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla ilk yarıyılı finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: "AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz."

"2022’de önceliğimiz borç azaltma ve dijitalleşme olmaya devam edecek"

2022’de şirketin temel önceliğinin borç azaltma ve dijitalleşme olacağını belirten Durusoy, "Yakın dönemde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da detaylarını açıkladığımız şekilde toplamda 509 milyon TL’lik varlık satışı yaparak borçluluğumuzu azaltma yönündeki kararlılığımızı gösterdik. Caddebostan ve Beykoz projelerinde ise ruhsat ve imar durumu kaynaklı olumlu gelişmeler var. Bunları da gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2022 yılında ana stratejimizden sapmadan ziyaretçilerimize deneyim odaklı konseptler ile dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.