Zonguldak Süper Amatör lig 25.hafta karşılaşmasında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Akınspor Çaydeğirmeni Hüseyin Külah Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İki takım içinde önemli bir galibiyet olan maçın ilk yarısı Akınspor üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Akınspor 3 gol daha bularak maçı 4-0 a getirdi. Son dakikalarda bir gol bulan Çaydeğirmeni Belediyespor durumu 4-1 yaparak maçın skorunu belirledi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Akınspor son hafta kendi sahasında Kozlu İhsaniyespor ağırlayacak.