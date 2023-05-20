Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında Akıncılar’da çiftçilere yüzde 75 hibeli domates fidesi dağıtıldı.

Fide dağıtım törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Akıncılar Belediye Başkanı Vekili Uğur Minnetoğlu, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Akıncılar Belediye Başkanı Vekili Uğur Minnetoğlu; “Projemiz ilçemizde tarımsal kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacaktır. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği olan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Seyit Yıldız’a, projenin hayata geçmesinde finansal destekte bulunan İl Özel İdaremize çiftçilerimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise “2023 üretim döneminde uygulanmak üzere Müdürlüğümüzce hazırlanan ve İl Özel İdaresince finanse edilen Salçalık Domates Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Akıncılar ilçemizde 100 dekar alanda yetiştirilmek üzere yüzde 75 hibeli 220 bin adet salçalık domates fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan demonstrasyon çalışmalarında piyasa değeri yüksek olan ve ilimizin sahip olduğu ekolojik yapı gereği turfanda özelliği taşıyan yüksek gelir sağlayacak ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle üreticilerimizin ürün planlamaları içerisine sebzeciliğin yerleştirilmesi ile üretim çeşitliliği ve çiftçilerin gelirlerinin artırılması sağlanacak. İlimizde daha ılıman iklim özellikleri gösteren ve belli bir sebze yetiştiriciliği kültürü olan akıncılar ilçemizde tarımsal üretim risklerini azaltmak için yöreye uygun sebze çeşitlerinden salçalık domates yetiştiriciliği planlanmıştır. Proje bütçesi 506 bin 616 lira olup 379 bin 962 liralık kısmı İl Özel İdaresince karşılanacaktır. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz domates fidelerinin ilimiz ve ilçemiz tarımına hayırlı bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Tarımın stratejik bir önem sahip olduğunun altını çizen İl Özel İdaresi Sekreteri Kadir Algın da “İlimiz tarımını desteklemeye devam ediyoruz. Projede emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personeline İl Özel İdaremiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ve tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri; domates fidelerinin dağıtımını yaptı.