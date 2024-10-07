Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘7 Ekim Dünya Pamuk Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuğun sadece bir tarım ürünü değil, birçok sektörü besleyen, istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen önemli bir tarımsal kaynak olduğunu ifade etti.

Tekstil ve gıda sektörleri başta olmak üzere birçok endüstrinin temel hammadde kaynağını pamuğun oluşturduğuna işaret eden Akıncı, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynayan pamuğun üretiminin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de pamuk üretiminin sanayi sektörü üzerindeki etkileri ve üretici beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Pamuğun tarım ve sanayi sektörlerinde stratejik öneme sahip eşsiz bir tarım ürünü olduğunu kaydeden Akıncı, geniş kullanım alanları ve yüksek katma değeri ile hem ekonomik kalkınmayı destekleyen hem de sürdürülebilir tarımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen pamuğun önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Pamuğun, tekstil sektöründen gıda üretimine, sağlık ürünlerinden çevre dostu çözümlere kadar birçok alanda kritik rol oynadığına işaret eden Akıncı, “Yerli üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla pamuk üreticilerinin desteklenmesi ve üretime daha fazla teşvik edilmesi önem arz etmekte. Pamuk ülkemizde ‘Tahıllar ve diğer Bitkisel Ürünler’ grubunda buğdaydan sonra ikinci en büyük hasılaya sahip ürün. Ülkemiz, dünya pamuk üretiminde yıllara göre bazen 6’ncı bazen ise 7’nci sırada yer almakta. Pamukta en fazla üretim ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilmekte. Geleneksel ürünlerimiz arasında yer alan pamuk gerek tarımsal üretimimizdeki konumu gerekse de sağladığı katma değerden dolayı, tarım ve sanayi sektörümüz için stratejik önem taşımakta” diye konuştu.