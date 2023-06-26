Manisa’nın Selendi ilçesinde bir fabrikada sigorta değiştirdiği sırada akıma kapılan elektrik ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında bir fabrikada sigorta değiştirmek isteyen elektrik ustası Şener Gürbüz (42), elektrik akımına kapıldı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine giden 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Gürbüz’ün cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. 3 çocuk babası Gürbüz’ün yakınları, hastane bahçesine akın ederek gözyaşı döktü.