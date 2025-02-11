Akıllı telefon kiralama hizmeti 6 ayda yoğun ilgi görerek Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara’yı da kapsayacak şekilde genişledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye genelinde tüm mağazalarında akıllı telefon kiralama hizmeti veren MediaMarkt, son 6 aya dair verilerini paylaştı.

Verilere göre, 2024 yılının Temmuz ayından bugüne dek kiralanan akıllı telefon adedi 2 bini buldu. Akıllı telefonların en çok kiralandığı il adet bazında Kayseri olurken; 6 ayda Gaziantep, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Ankara da akıllı telefon kiralama hizmetinden faydalanan iller listesine eklendi.

ÜRÜNLER SIFIR TESLİM EDİLİYOR

MediaMarkt’ın sunduğu akıllı telefon kiralama hizmeti ile son 6 ayda en çok talep edilen telefon modelleri iPhone 13 ve Samsung Galaxy A55 oldu.

Akıllı telefon kiralama hizmeti ile tüketiciler 24 aya varan vadelerle cihazları kiralayabiliyor. Cihazlar, sıfır ve üretici garantili olarak ekran koruma uygulaması ve koruyucu kılıf ile tüketicilere sunuluyor. Cihaz kiralandığında ürün kutusu ilk kez kullanıcı tarafından açılıyor. Ayrıca kiralama süresince cihaz bedelinin %70'ine kadar hasarlar ücretsiz karşılanıyor. Bununla birlikte kesintisiz kullanım desteği olarak; arıza durumunda onarım süresince ücretsiz ikame cihaz temin ediliyor. 24 aylık süre sonunda cihazın sözleşmeye uygun olarak teslim edilmesi halinde tüketiciler cihazın teslim anındaki ikinci el bedeli karşılığını nakit teslimat bonusu olarak alabiliyor.

Nakit teslimat bonusunu kullanarak yeni cihaz kiralamasıyla (upgrade) devam etmeleri durumundaysa diğer desteklerle beraber indirim olarak kullanabiliyorlar.

2023‘ün ortalarında pilot olarak başlayan kiralama hizmeti ile bugüne dek 3000’ den fazla sıfır telefon tüketicilerle buluştu.

MediaMarkt kiralama süresinin sonunda Smart Kirala cihazları geri alıyor, yenileme merkezi aracılığıyla bakımını yapıyor ve yenilenmiş telefon olarak mağazalarında yeniden tüketicilere sunuyor.

Böylece hem yeni telefon üretiminden kaynaklı emisyon oluşumu ve kaynak tüketimi azaltılıyor hem de döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak doğa dostu bir alternatif sunuluyor.