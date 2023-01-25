TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi dizi kahramanı Akıllı Tavşan Momo, ve en yakın arkadaşı Yumi, yarı yıl tatilinde Kayseri’nin en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Tuna Life Center’da çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi dizi kahramanı Akıllı Tavşan Momo, ve en yakın arkadaşı Yumi, yarı yıl tatilinde Kayseri’nin en gözde Alışveriş ve Yaşam Merkezi Tuna Life Center’da çocuklarla buluştu.

Minik ziyaretçiler, Akıllı Tavşan Momo etkinliğinde doyasıya eğlenirken müzikli dans gösterilerine keyifle eşlik ettiler. Etkinlik sonrasında çocuklar, Momo ile hatıra fotoğrafı çektirme şansı yakaladılar.

Tuna Life Cente Alışveriş Merkezi, eğlence ve sürprizlerle dolu sömestr etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.