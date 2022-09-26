Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) arasında Akıllı Şehirler Veri ve Koordinasyon Merkezi’nde (Gezegen Evi) akıllı kamera protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) arasında Akıllı Şehirler Veri ve Koordinasyon Merkezi’nde (Gezegen Evi) akıllı kamera protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile HAVELSAN’ın Akıllı ve Güvenli Şehirler alanında imkan ve kabiliyetlerini birleştirilecek, görüntüleme sistemlerinden alınan veriler için tasarlanmış, sahadan gelen görüntülerin eş zamanlı olarak analiz edildiği, donanım ve platformdan bağımsız yapay zeka destekli, video analiz yazılımı Büyükşehir Belediyesinin sistemleri ile entegre edilerek kullanılacak. Yangınla mücadele için ise bu yazılımın “Olay gerçekleşmeden tespit imkânı” özelliğiyle erken müdahale edilerek yangına karşı önlem alınması sağlanacak ve yangın, kavga, silah çekme gibi durumlarda olay tespitiyle de müdahale imkanı olacak. Yerli ve milli yapay zeka destekli yazılımla mevcut görüntüleme cihazlarıyla kolay entegrasyon sağlanarak kişi yoğunluk analizi, şüpheli kişi/cisim takibi de yapılabilecek.

’’Yapay zeka destekli çalışmalar neticesinde iki ürün ortaya çıkardık’’

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Acar, akıllı şehirler konusunda uzun zamandır yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ’’Kent güvenlik yönetim sistemleri, bütün Türkiye’nin 81 vilayetini kapsayan tüm kamera entegrasyonları ve video analiz uygulamalarının yazılımlarını geliştirmiştik. Bu anlamda edindiğimiz bilgi, birikim, tecrübenin ve bu anlamda görüntü kıymetlendirme, görüntüden yeni özellikler çıkarma gibi konularda yaptığımız yapay zeka destekli çalışmalar neticesinde iki ürün ortaya çıkardık. Bunlardan bir tanesi Orbit dediğimiz ‘veri kamera yönetim sistemi ‘diğeri ise Eyeminer dediğimiz ‘video analiz’ yani video görüntülerini data olarak alıp yapay zeka tarafından incelenip daha sonra buralarda birtakım anomalilerin yanlış veya olumsuz durumların tespit edilmesi gibi. Örneğin kayıp çocuk.”

Gaziantep’te uygulanacak sistemin Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nde kullanılacağını belirten Acar, “Kayıp, çalıntı motosiklet, kayıp çanta, boş bırakılmış eşya, kayıp çocuk, silah çekme gibi birçok durum otomatik olarak operatöre bağlı kalmadan yapay zekayla tespit ediliyor. Gerekli bilgilendirme ise ilgili birimlere yapılıyor. Böyle bir sistem. Gaziantep bu konuda öncü olan belediyelerimizden bir tanesi. Bunun hızla yayılacağını ve diğer parklara bahçelere ve kontrollü ortamlara yayılacağını düşünüyoruz. Bu ilk pilot uygulamanın devamında kentte yaygınlaştırılması söz konusu olabilecek” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Acar protokolü imzalarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.