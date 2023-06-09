Düzce Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Programında Başkan Faruk Özlü’nün katılımıyla belediye üst düzey yöneticilerine yenilenen “Kent Bilgi Sistemi” hakkında sunum yapıldı. Güncellenen sistemde artık başkan yardımcıları, genel müdür ve birim müdürleri kullanıcı olarak tanımlanacak, her müdürlük kendi çalışmalarını düzenli olarak güncelleyecek.

Düzce Belediyesi, şehir yönetimi konusunda teknoloji geliştirmeye ve kullanmaya devam ediyor. Halihazırda kullanılan Kent Bilgi Sistemi’nde yapılan yenilikler ve Emlak İstimlak Müdürlüğü Kent Bilgi Sistemi Birimi tarafından iki yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenen sistem Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında başkan yardımcıları, genel müdür ve birim müdürlerine tanıtıldı. Hizmet içi eğitim kapsamında yapılan toplantıda yenilenen Kent Bilgi Sistemi’ndeki değişikliklerin ve bu değişikliklere bağlı olarak ilgili müdürlüklerin yaptıkları çalışmaları düzenli olarak güncellemelerinin yolu açıldı. Geliştirilen ara yüz ve program yetenekleri sayesinde Düzce Belediyesi’nin yaptığı tüm iş ve işlemler kurum içinde erişime açılarak müdürlükler arası bilgi akışının hızlanması sağlandı.

“2 yıllık bir çalışmanın ürünü”

Emlak İstimlak Müdürlüğü Kent Bilgi Sistemi birimi tarafından hazırlanan sunum öncesinde açıklamada bulunan Başkan Özlü, Kent Bilgi Sistemi içinde yer alan verilerden söz ederek “bu sistem göreve geldiğimiz günden itibaren başladığımız bir iştir. İşe önce bu sistemdeki verileri güncelleme ile başladık. Türkiye Belediyeler Birliği ile görüştük. Bu işi en iyi yapan belediyeleri araştırdık, bilgi aldık. Bu projede fiili çalışmalar iki yıldır aralıksız sürüyor. Şimdi artık oturmuş bir sistem var. Bu sunumu düzenleme amacımız; sistemi müdürlerimizin, genel müdür ve başkan yardımcılarımızın erişimine açmak üzere düzenleme yapmaktır. Bu konuda sizlere bilgiler aktarılacak” dedi.

“Akıllı şehir işte bu sistem”

Teknolojik sistemlerin kullanılmasında çalışmaların daha hızlı ve düzenli ilerleyeceğini de aktaran Başkan Özlü konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kıymetli çalışma arkadaşlarım, sizlerden en önemli ricam; bu sistemi güncel tutalım, her veriyi buraya işleyelim. Neler yaptığımızı hep birlikte takip edelim. Akıllı şehir dediğimiz şey; işte tam olarak bu. Burada her kurumun doğalgaz hatları, telefon hatları, elektrik hatları hepsi alt yapı sistemleri entegre olup, hem alt hem üst yapılarımızı daha düzenli halde uygulamamıza rehber teşkil edecek. En önemli alışkanlık bizler için zaman odaklı çalışmak olacaktır. Bu sistem bize bu konuda da katkı sağlayacaktır. Belediye hizmetleri 24 saat devam eden canlı bir sistemdir. Sizlerden ricam işinize gösterdiğiniz özeni, ciddiyeti aynı şekilde yaşayan bir sistem olarak kurduğumuz Kent Bilgi Sistemi için de göstermenizdir.”

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından yapılan sunumda başkan yardımcıları, genel müdürler ve birim müdürlerine Kent Bilgi Sistemi’nde erişime açılan konular ile yapılacak güncelleme çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.