Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü ‘Akıllı Park Sistemleri’ başlığı altında Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü ‘Akıllı Park Sistemleri’ başlığı altında Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile farkındalığı artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Akıllı Şehir Buluşmaları’nın 4’üncüsünü gerçekleştirdi. Alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı Akıllı Şehir Buluşmaları’nda akıllı park sistemleri konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alınırken, ‘sulama, aydınlatma, SCADA, park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik’ konularında farkındalık ve bilgi paylaşımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, yaptığı konuşmada Teknopark bünyesinde yönetimin yanı sıra, firmaların, akademisyenlerin, öğrencilerin, belediye personelinin olduğunu belirtti.

“BERABER ŞEHRİMİZİ YÖNETMİŞ OLACAĞIZ”

Açık Veri Portali projelerinin son testlerinin yapıldığını ifade eden Yaylagül, “Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin kendi bünyesinde tuttuğu bazı dijital verilerin açık veri portali ile paylaşılarak özellikle bilimsel çalışmalarda, akademik dünyada kullanılabilmesi için açık veri portalı projemiz bitti. Son testlerimiz devam ediyor, yayınlamak üzereyiz. Bundan sonraki süreçte özellikle akademik dünyada daha bilimsel bir yayın ortaya koymak, bu şehre ait yayınların olduğu sayısını da artırmak hedefimiz olacak. Bilimi kullanarak beraber şehrimizi yönetmiş olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu alanındaki ve kent genelindeki park bahçe ve yeşil alanla ilgili bilgiler aktaran Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen ise “Bu programı düşündüğünü bize Bilgi İşlem Daire Başkanımız bildirince çok sevindik. Çünkü arayışlar içerisindeydik. Sağ olsun başkanımız bu konuda, katılımcılar konusunda da serbest bıraktı. Katılımlarınız için çok memnun oldum, teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“AKTİF YEŞİL ALAN 3 MİLYON METREKARE”

Büyükşehir Belediyesi’nin şuanda 30 bin metrekareden büyük 30 adet parkı olduğunu belirten Türkmen, “6 tane hobi bahçesi var. Yeni iki tane daha yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin aktif yeşil alanı 3 milyon metrekare, pasif alanlarda dâhil şehrimizde yeşil alan 24 milyon metrekare gözüküyor. Dolayısıyla kişi başına 17 metrekare yeşil alan gözüküyor” şeklinde konuştu.

Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç da, Erciyes Teknopark olarak Anadolu’nun en büyük tekno kenti olduklarını vurgulayarak, “270 üzerinde firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bulunduğumuz bölge 1’inci bölgemiz, yaklaşık 153 dönümlük arazi üzerindeyiz. 2023 ile beraber bu yıl içerisinde 2’nci bölgemiz olan Kayseri Üniversitesi karşısındaki arazide yapılaşmalarımıza başlayacağız. Ön projelerimiz bitti” dedi.

Ayrıca programda, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir ile Sulama Sistemleri Şefi Kemalettin Doğan da park bahçeler ile bilişimin ve teknolojinin ilgisi, suyun önemi, tasarruflu kullanılması, otomatik ve damla sulama gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi.