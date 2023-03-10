Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Türk ve Polonyalı bilim insanları ileri seviye teknolojiler kullanarak uzaktan rehabilitasyon süreciyle ilgili araştırmalar yapacak.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’ın “Uluslararası İkili İşbirliği Programı” kapsamında TÜBİTAK’a sunduğu proje desteklenmeye hak kazandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile birlikte hazırlanan “Dijital İkiz Teknolojisi ile Uzaktan Rehabilitasyon için Akıllı Dış İskelet Robotu” adlı projeyle rehabilitasyon süreçlerinin ileri seviye teknolojiler kullanılarak çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İki ülkeden bilim insanları ve sanayiciler bir araya geliyor

Akıllı bir dış iskelet robotu ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak yapılacak araştırmalarda Türkiye ve Polonya’dan bilim insanları yer alacak. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı projenin Türkiye’deki sanayi yürütücülüğünü 3ls Arge Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.’den Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü yapacak.

Polonya tarafındaki yürütücülüğünü Industrial Research Institute for Automation and Measurements kurumundan Dr. Zbigniew Pilat yapacağı projede, Piotr Falkovski’nin araştırmacı olarak katkı sunacak. Polonya’nın Elmiko Biosignals firmasından Dr. Anna Kolodziejak ise sanayi yürütücüleri arasında yer alacak.

“Fizik tedavi ve rehabilitasyonda geleceğin teknolojilerini geliştireceğiz”

İleri seviye bir sistem geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Dr. Aktan, “Projemizde, yapay zeka tabanlı kontrol yapısı içerisinde beyin ve kas sinyallerinin kullanıldığı, dijital ikiz modelli sanal gerçeklik teknolojisi ile hekimlerin ve fizyoterapistlerin tedavi sürecini uzaktan izleyebildiği ve müdahale edebildiği ileri seviye bir robotik telerehabilitasyon sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz. Projemizde alt uzuvlara yönelik giyilebilir bir dış iskelet robotu yer almakta olup, bu robotun kontrolünde eklem kuvvet ve konumlarının yanında EEG sinyalleri üzerinden tespit ettiğimiz beyin aktivitelerini ve EMG sinyalleri ile elde ettiğimiz farklı kas gruplarındaki kasılmaları kullanacağız” dedi.

“Akıllı robotların dijital ikizleri oluşturulacak”

Birçok açıdan önemli kazanımlar elde edilecek bir projenin hayata geçtiğini de belirten Dr. Aktan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Robotun bir dijital ikizini oluşturarak uzmanların tedavi sürecini uzaktan izleyebilmelerine ve çeşitli egzersiz parametrelerini değiştirebilmelerine imkân sağlayacağız. Projede yer alan kurum ve ekipler bu amacı gerçekleştirme sürecinde çok önemli katkılar sağlayacak. Polonya tarafında yer alan yürütücü kuruluşun bu alanda çok önemli çalışmaları ve bilgi birikimi bulunuyor. Bu iş birliği ile hem karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştirecek hem de süreç içerisinde yeni proje fikirlerini olgunlaştıracağız. Projede yer alan sanayi kuruluşlarının da katkıları ile bilgiyi ürüne dönüştürme noktasında hızlı ve etkili sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum. Bu düşüncelerle daha iyiye ulaşma ve yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarma konusunda bizlere her zaman destek olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Teknoloji geliştiren Türkiye hedefine katkı sunuyoruz”

Üniversite olarak geleceğe değer katma ve insanlık yararına teknolojiler üretme konusunda büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefliyoruz. BARÜ ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte proje ve çalışmalarımızla ülke olarak kalkınmamıza katkı sunuyoruz. Bilim temelli kalkınmanın kaçınılmaz olduğuna inanarak çıktığımız bu yolculukta gurur duyulacak bir gelişim gösteriyoruz” diye konuştu.

Rektör Uzun, ileri seviye teknolojiler kullanılarak yapılacak projede emeği geçenleri tebrik ederek “Kritik öneme sahip alanlarda ortak geleceğimiz için gösterilen her çabayı oldukça önemli buluyorum. Bu istikamette insanlık yararına teknolojiler ile birlikte sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Uluslararası iş birliğini kapsayan bu proje başta olmak üzere fikirden ürüne giden süreçlerde destekleri için TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile ‘Üreten Üniversite’ hedefiyle çıktığımız yolculuktaki değerli teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bilimle yükselen ve teknoloji üreten bir ülke olma yolunda bizlere verdikleri destekler için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimizle teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.