İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, 3 öğrencisiyle birlikte geliştirdiği ‘otonom taşıma yapan robotlarla’ Başakşehir Living Lab adlı inovasyon ve teknoloji yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, 3 öğrencisiyle birlikte geliştirdiği ‘otonom taşıma yapan robotlarla’ Başakşehir Living Lab adlı inovasyon ve teknoloji yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Oğuz Ekim, öğrencileri Bekir Bostancı, Mehmet Emre Söyünmez ve Sercan Çağdaş Tekkök ile birlikte, 2020 yılında ‘Advoard Robotics’ şirketini kurdu. Çalışmalarını otonom robotlar üzerine yoğunlaştıran İEÜ’lü ekip, geçtiğimiz yıl da yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen, insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan taşıma robotu geliştirdi.

Büyük şirketlerin tedarik merkezlerinde, depolarında ya da fabrikaların birçok bölümünde kullanılabilecek robot, firmaların dikkatini çekti. Amerika Birleşik Devletlerindeki bir şirketten yaklaşık 2 milyon liralık yatırım desteği de alan ‘Advoard Robotics’, yurt içi pazarına hızlı bir giriş yaptı. Örnek bir akademisyen-öğrenci iş birliğiyle ortaya çıkan robotun ilk müşterisi Vestel oldu.

Yurt dışındaki firmalarla da görüşmeye başlayan Doç. Dr. Ekim ve öğrencileri, geçtiğimiz yılın ekim ayında Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin iş birliğinde düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında da Türkiye üçüncüsü oldu. Doç. Dr. Ekim, ardından da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Ekonomi Bankası iş birliğiyle kurulan TİM-TEB Girişim Evinin gerçekleştirdiği Tekno Kadın Girişimciler Akademisi Programında, 38 kadın girişimci arasında ilk 5’te yer almayı başardı. Doç. Dr. Ekim, Fransa’nın başkenti Paris’te bu yıl gerçekleşen, Avrupa’nın en büyük girişim ve teknoloji fuarı VivaTech’e katılarak ülkemizi temsil etti. Doç. Dr. Ekim, son olarak da Türkiye genelinden çok sayıda iddialı projenin yer aldığı ‘Başakşehir Living Lab’ adlı inovasyon ve teknoloji yarışmasında ikinci oldu. ‘Akademisyen-öğretmen’ kategorisinde büyük başarıya ulaşan Doç. Dr. Ekim, 50 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

Ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ekim, “Öğrencilerimle kurduğum ‘Advoard Robotics’, hızlı gelişimini sürdürüyor. Öğrencilerimin enerjisi ve heyecanıyla benim tecrübemi birleştirerek çıktığımız bu yolda en büyük hedefimiz yurt dışına açılmak. Filo robotlarımızın kullanılması yönünde ilk ortaklığımızı Vestel ile gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı firma ile görüşmemiz de sürüyor. Yurt dışına da açılarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

3 farklı taşıma kapasitesi

Doç. Dr. Ekim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin; fabrikanıza ait binlerce metrekarelik büyük bir deponuz var. Buradaki bir malzemeyi, insan gücüyle taşıyıp istenen yere yerleştirmek ya da almak zahmetli, uzun ve hataya açık bir iş; ancak birbirleri ile haberleşip (filo halinde) yapay zeka yardımı ile en verimli rotaları planlayan; 100, 500 ve bin kilogram gibi farklı taşıma kapasitesine sahip robotlarımız sayesinde, 3 kat daha verimli şekilde bu işlemleri yapabilmeniz mümkün. Robotlarımız, belirlenen konumu bulma noktasında da 3 santimetrelik hassasiyete sahip. Yön bulma konusunda oldukça iyi olduğu testlerle kanıtlandı. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde robotları akıllı saatler üzerinden bile gözlemleyip iş emri vermek mümkün. İzmir Bilimpark’taki 75 metreralik alanda showroom da açtık, firmalar buraya gelerek robotlarımızı inceleyebilir.”