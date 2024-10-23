İzmir’de yaşayan Defne Kumbasar, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl tarafından yapılan akıllı mercek ameliyatıyla 37 yıl sonra gözlüklerine veda etti. Kumbasar, “İlk gözlüğümü Mucize Hoca vermişti. Şimdi de gözlüklerimden kurtardı.” dedi.

Defne Kumbasar’a, gözündeki bozukluk sebebiyle henüz 7 yaşındayken Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl tarafından gözlük verildi. Aradan geçen yıllarda Kumbasar’ın gözündeki rahatsızlıklar arttı. 37 yıl boyunca gözlük ve kontak lens kullanan Kumbasar’a, İEÜ Medical Point Hastanesi’nde yine Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl tarafından akıllı mercek ameliyatı yapıldı ve Kumbasar 37 yıllık gözlüklerinden kurtuldu. Süreci anlatan İEÜ Medical Point Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan Eranıl, “Defne çocukluktan beri hastam. Yüksek hipermetrop ve astigmatı nedeniyle bu yaşa kadar gözlük ve kontak lens kullanmak zorunda kaldı. Bana ‘Artık gözlük takmak istemiyorum, lens kullanmak istemiyorum’ diyerek bir çözüm üretmemi istedi. Gözü için uygun olanın bir mercek değişimi ameliyatı olması gerektiğinin kararını verdik ve ameliyatı gerçekleştirdik. Bu sayede artık gözlük veya lens kullanmıyor.” dedi.

‘Doğru hastaya doğru mercek’

Akıllı mercekler hakkında da bilgiler veren Eranıl, “Akıllı mercek ameliyatında hasta memnuniyet için önemli olan doğru hastaya doğru merceğin seçilmesidir. Mercekleri genellikle 40 yaşında üzerindeki uzak veya yakında görme bozukluğu olup gözlük ihtiyacı olup kullanmak istemeyen hastalarda, katarakt ameliyatı sonrasında gözlük kullanmak istemeyen hastalarda, yüksek miyop ve hipermetrop olup lazer refraktif cerrahiye uygun olmayan hastalarda tercih ediyoruz. Bu işlemden önce çok ayrıntılı bir göz muayenesi yapıyoruz. Eğer göz tansiyonu, sarı nokta veya göz arkasında diyabete bağlı bozukluklar varsa bu tür mercekleri kullanmıyoruz. Ameliyattan bir gün sonra hasta sosyal yaşantısına dönebiliyor.” diye konuştu.

Gözlük ve kontak lenslerden kurtulduğu için mutlu olduğunun altını çizen Defne Kumbasar, “İlk gözlüğümü Mucize Hoca vermişti. Şimdi de gözlüklerimden kurtardı. Akıllı lens takabileceğimizi söylediğinde kabul ettim Ona çok güvendiğim için kabul ettim. Oldukça rahat bir işlemdi. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.