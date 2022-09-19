Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz tedavisinde akıllı lens kullanıldığında tedavi sonrası kişi gözlük kullanma gereksinimi duymazlar. Gözlüksüz olarak kitap okuyabilir ya da uzaktaki yazıları rahatlıkla görebilme imkanı sağlar" dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz tedavisinde akıllı lens kullanıldığında tedavi sonrası kişi gözlük kullanma gereksinimi duymazlar. Gözlüksüz olarak kitap okuyabilir ya da uzaktaki yazıları rahatlıkla görebilme imkanı sağlar" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız akıllı lens ameliyatları ile ilgili bilgiler verdi. Öncelikle hiçbir ameliyat ve tedavi yönteminin 20 yaşındaki bir kişinin doğal lensi gibi görme kalitesine ulaştıramadığını söyleyen Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Uygun gözlere doğru ölçümler yaparak ve etik kurallara dikkat ederek bu ameliyatlar yapılmalıdır. Aksi takdirde hedeflenen, tatminkar sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Kalan ömrümüzde görmemiz bu ameliyat bağlıdır ve bu ameliyat kalıcı bir yöntemdir ve geri dönüşü yoktur. Akıllı lens ameliyatı uzak ve yakın gözlük kullanmak istemeyen kişilerin talep ettiği ameliyat yöntemidir. Fakat temel olarak yakın görme kusurunu düzeltmek için yapılan bir yandan da uzak görme kusurunu (miyop, hipermetrop ve astigmat) düzelttiğimiz ameliyat yöntemidir" diye konuştu.

"40 yaş altı gözlükten kurtulmak isteyen hastalar bu ameliyata uygun değiller"

Akıllı lens ameliyatında en önemli kriterin yaş olduğunu ifade eden Beyazyıldız, "Akıllı lens ameliyatında kullandığımız merceklere trifokal mercekler diyoruz. Fakat bu merceklere uygun olmayan hastalara EDOF özelliğinde olan akıllı mercekleri uygulayabiliyoruz. O nedenle çok iyi detaylı bir muayene gerekmektedir. Temelde iki farklı grup hastaya uygulanmaktadır. 45 yaşından sonra gözlükten kurtulmak isteyen hastalar ve 5 ile 6 yaşından sonra kataraktı olan her bireye uygulayabiliriz. Fakat ne yazık ki herkese bu ameliyatı uygulamıyoruz. Bazı kriterlerimiz var ve polikliniğe gelen hastalara bazı testler yaptıktan sonra eğer uygunsa bu ameliyatı ne yazık ki yapamıyoruz. En önemli kriterimiz yaş. 40 yaş altı gözlükten kurtulmak isteyen hastalar bu ameliyata uygun değiller. Bu gruba özellikle lazer ameliyatı öneriyoruz. Fakat eğer kişi lazere uygun değil ve çok yüksek numaralar kullanıyorsa bu ameliyat yöntemi tercih edilebilir. Yakın görmesi iyi olan hafif derece miyop hastalar uygun değildir. Özellikle gece yoğun temposu olan ve sürekli araç kullananlar uygun değildir. Fakat bu grup hastalar için de yeni geliştirilmiş EDOF özellikli mercekleri kullanarak tatmin edici sonuçlar alabiliyoruz. Uzak ve yakın görme seviyesi iyi olan hastalara uygulamıyoruz. Göz merkezinde sarı nokta seviyesinde ciddi rahatsızlığı olan hastalara uygulamıyoruz. Sizlere sağlıklı huzur dolu bolca güzellik göreceğiniz bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu.