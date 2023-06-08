Isparta Belediyesi tarafından Gölcük yolu üzerinde Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesinin kesiştiği kavşakta düzenleme çalışması yapılıyor. Deregümü ovasında devam eden yeni yapılaşma ve trafik yoğunluğu dolayısıyla bu bölgeye akıllı kavşak yapılıyor.

Isparta Belediyesi, yeni yapılaşma olan bölgeler ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akışının daha rahat sağlanabilmesi için yollarda yeni düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar birçok kavşakta düzenleme yapıldı, yeni bulvarlar açıldı, trafik akışının rahatlaması için sinyalizasyon sistemlerinde düzenlemeler sağlandı. Çalışmalar son olarak Gölcük yolunda devam ediyor.

Deregümü ovasında devam eden yeni yapılaşmadan oluşan trafik yoğunluğu dolayısıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gölcük yolunda Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesinin kesiştiği kavşakta çalışma yapılıyor. Yapılan çalışmada bu bölgeye akıllı kavşak uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yeni Zabıta Hizmet Binası tarafından gelen bir araç sürücüsü Batıkent Mahallesi ve Burdur yoluna daha rahat ve daha güvenli geçiş yapabilecek.