Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol, Kuantum noktalar (QD) kullanımı ile geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağını söyledi.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol, Kuantum noktalar (QD) kullanımı ile geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağını söyledi.

Düzce Üniversitesi yürütücülüğünde Erzurum Teknik Üniversitesi ortaklığında, TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi ile “Esnek, Grafen Elektrot Tabanlı, Tamamen İnorganik, Kuantum Nokta Işık Yayan Diyot Tasarımı” çalışmasını gerçekleştirecek.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol’un yürüttüğü TÜBİTAK ARDEB 1001 destekli proje; Kuantum Noktalar (QD) kullanılarak, ucuz maliyetle daha kaliteli ve kullanışlı teknolojik aletler üretmeye olanak sağlıyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Erdem Elibol, “Kuantum Noktalar (QD), benzersiz elektrik ve optik özelliklere sahip yarı iletkenlerdir. Öyle ki boyutlarına bağlı olarak enerji bant aralıklarının ayarlanabilir olması, çoklu eksiton üretebilmeleri, ucuz maliyetli üretim aşamaları yüksek stabilite özellikleri QD’leri ilgi çekici hale getirmektedir. Sahip oldukları bu avantajlar QD’lerin başlıca güneş enerjisi, ışık yayan diyot (LED), biosensör, biyolojik görüntüleme gibi birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmaktadır. QD’lerin benzersiz özellikleri onları LED uygulamaları için de aranan materyallerden biri haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

QD’lerin solüsyon şeklinde sentezlenip kullanılabildiğini ve ince film konfigürasyonunun avantajlarına dayanan QLED’lerin esnek ve şeffaf ekran uygulaması için gelecek vaat ettiklerini söyleyen Elibol, esnek QD ışık yayan diyotların (QLED’ler) üretiminin ve çalıştırılmasının hala zor olduğunu dile getirdi.

Kuantum noktalar (QD) kullanımı ile geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağının altını çizen Doç. Dr. Erdem Elibol, “Bu bağlamda, gelecekteki gösterim için esneklik, şeffaflık ve uyumluluk konusunda daha katı gereksinimler ortaya konmuştur” dedi.