Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından bütün akıllı duraklarda temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından bütün akıllı duraklarda temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli alanlarda vakit geçirmesi amacıyla şehrin birçok noktasında temizlik faaliyetlerini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, akıllı duraklarda temizlik çalışması yaptı. Durak çevresinde de temizlik çalışmalarını yerine getiren ekipler, duraklardaki bakım ve onarım çalışmasını da yaptı. Vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti.