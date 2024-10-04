Atech Akıllı Bina Teknolojileri Fuarı’na Onvec ve Seldur markaları güçlü bir katılım gerçekleştirdi. Yenilikçi akıllı ev çözümleri sunan Onvec ve yerli üretim priz ve aydınlatma ürünleriyle dikkat çeken Seldur, fuarın en çok ilgi gören stantlarından biri oldu.

Markaların geleceği hakkında konuşan Onvec Genel Müdürü Sevda Akçaoğlu, fuarın her iki marka için de oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Onvec olarak hedefimiz, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikçi akıllı ev çözümleri sunmak. Güvenlik, enerji verimliliği ve konfor odaklı çözümlerimizle kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Fuarda ürünlerimize yoğun bir ilgi var ve yeni iş bağlantıları kuruyoruz. Beklentilerimizin üzerinde bir katılım ve geri dönüş almaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Akıllı ev sistemlerinin hızla büyüyen bir sektör olduğuna dikkat çeken Akçaoğlu, “Akıllı ev sistemleri, kullanıcıların güvenlik, enerji tasarrufu ve konfor beklentilerini karşılayan, teknolojiyle donatılmış çözümler sunuyor. Biz de Onvec olarak bu gelişime liderlik etmeyi ve sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Seldur markası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akçaoğlu, markanın özellikle yerli ve milli priz ve aydınlatma ürünleriyle sektörde güçlü bir yer edindiğini belirtti. Sektördeki büyüme ve teknolojiye yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Sevda Akçaoğlu, “Seldur, kaliteli priz ve aydınlatma çözümleri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Ürünlerimizin bu kadar ilgi görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yüksek standartlara sahip yerli üretimimizle, tüketicilere en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz önemi sürdürerek, akıllı bina ve ev teknolojilerinde daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyoruz. Yeni işbirlikleri ve projelerle sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.