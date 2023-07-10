Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık binasında 2017 yılından itibaren uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon lirayı aşkın tasarruf sağlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık binasında uygulanan akıllı sistemle elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Bakan Özhaseki de konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek akıllı binalar üreterek kaynaklarımızın tükenmesini engelliyor; elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Bakanlığımızın ana hizmet binasını da 2017 yılından itibaren enerji verimliliğine uygun hale getirdik. Bu sayede; enerji tüketimimizi azalttık, kamu kaynaklarımızda tasarruf elde ettik. 2017’den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon lirayı aşkın tasarruf sağladık. Karbon salımını azaltarak çevremizin kirlenmesine engel olduk. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerji ile ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı akıllı sistem uygulamasıyla da örnek oluyor. Bakanlık hizmet binasında 2017 yılında başlatılan enerji verimliliği çalışmalarıyla kaynaklar verimli kullanılarak su, elektrik ve yakıt tasarrufu sağlanıyor. Karbon salımı azaltılıyor. Yenilebilir kaynakların kullanıldığı akıllı bina, çevre dostu çalışmalarıyla da örnek oluyor.

Akıllı bina sistemiyle tasarruf

Ana hizmet binasının 2015 yılında faaliyete geçtiğini dile getiren Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu ise bakanlık binasında uygulanan akıllı sitemin detaylarını anlatarak, “Bakanlığımı ana hizmet binası, akıllı bina statüsünde bir bina. 2015 yılında hizmete girmesinin hemen akabinde 2017 yılından itibaren biz burada enerji verimliliği çalışmalarına başladık. Burada içerisinde bulunduğumuz otomasyon merkezinde binanın bütün ısıtma ve soğutma grupları izlenmekte. Akıllı sistem olduğu için kendi kendine bir senaryo ile bu sistemler işlemekte ve buradan da takibi yapılmakta. Bu izlemelerden elde edilen sonuçlara göre de enerji yönetimi burada yapılmakta" dedi.

Yüzde 35 oranında tasarruf sağlandı

Enerji verimliliğinin çalışmalarının devamında da Bakanlık otoparkı üzerinde bir güneş enerjisi santrali kurduklarını belirten Kulaklıoğlu, “Yıllık toplam enerji tüketimimizin yüzde 15’ini buradan karşılıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz binanın yıllık enerji tüketimi 20 milyon kilowatsaat idi. Yaptığımız çalımalar neticesinde bu tüketimi 13 kilowatsaate düşürdük. Yüzde 35 oranında bir tasarruf sağlandı. Bunu da rakam olarak telaffuz edersek 100 milyon TL’yi aşan bir kamuda tasarruf sağlanmış oldu. Çevre duyarlılığı açısından bakıldığında yaptığımız bu çalışmalar neticesinde 8 bin 43 ton karbon salımının da önüne geçilmiş oldu. Önce kendi binamızdan başlayarak çevreye duyarlılığı, sürdürülebilirliği, enerji tüketimini azaltmayı öngörüyoruz ve yaptığımız çalışmalarla bunu daha da arttırmaya çalışmaktayız" diye konuştu.