Sivas’ta bir şahsın poşetinde bulunan muzların içerisinden uyuşturucu çıktı.

Sivas’ta bir uyuşturucu kaçakçısının, ticaretini yaptığı uyuşturucu maddeleri gizlemek için bulduğu yöntem akıllara durgunluk verdi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri şüpheli olarak takip edilen bir şahsı kontrol altına alarak üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada elindeki poşette bulunan muzların içerisine saklanmış 117,07 gram metamfetamin ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.