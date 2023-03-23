İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulunda açılan akıl ve zekâ oyunları sınıfında öğrenciler, okul dersleri dışındaki boş vakitlerini değerlendirmeye başladı.

Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan akıl ve zekâ oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Öğretmenlerin yoğun çabasıyla öğrencilerin hizmetine açılan akıl ve zekâ oyunları sınıfı, birbirinden farklı oyunlar ve oyun setlerinden oluşuyor. Küre, reversi, mangala, satranç, q-bitz gibi çeşitli oyunlardan oluşan sınıfta öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, açılışını yaptığı sınıfta öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin oyunlarına eşlik etti. Yaptığı açıklamada “Teknoloji bağımlılığının hızla arttığı bir dönemde öğrencilerin akıl ve zekâ oyunlarına ilgi duymasından ve öğretmenlerimizin bu ilgiye kayıtsız kalmamasından son derece memnunuz. Akıl ve zekâ oyunları; öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, odaklanma, akıl ve mantık yürütme, görsel algılama ve soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirmesini amaçlıyor. Biz de bu amaca hizmet etmek adına böyle bir atölyeyi okulumuza kazandırdığımız için mutluyuz. Ders dışı öğrenme ortamlarının eğitime kazandırılması için daha zengin atölyeler oluşturmayı hedefliyoruz. İlimizde yürütülen bu tür çalışmaların ve projelerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından okulun konferans salonunda öğrenciler tarafından hazırlanan gölge oyunu gösterisi sergilendi.