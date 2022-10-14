Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden renkli oyun ve etkinliklerle buluşan anaokulu öğrencilerine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına özgü çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü. Birbirinden renkli oyun ve etkinliklerle buluşan anaokulu öğrencilerine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günün anısına özgü çeşitli hediyeler verdi.

Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği’nde, okul öncesi dönemde eğitim gören minikler, oyun ve renkli aktivitelerle keyifli anlar yaşadılar. Sürekli Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Temsilcisi Oktay Kurt, çok sayıda öğretmen ve öğrenci velisi, programda miniklere eşlik etti.

“Belediyemiz eğitimin her aşamasına büyük destek veriyor”

Oyun ve renkli aktivitelerle gerçekleştirilen şenlik sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesi’nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her aşamasına büyük destek verdiğini belirtti. Kaymakam Kalaylı, açıklamasının devamında, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği’nde, minik öğrencilerimizle ve onların kıymetli öğretmenleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Şehitkamil Belediyemiz, eğitimin her aşamasına büyük destek veriyor. Bununla birlikte öğrencilerimizin kültürel ve sportif faaliyetlere katılması noktasında birbirinden değerli ve önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Akıl ve Zeka Oyunları noktasında daha önce tüm okullarımıza oyun setleri armağan eden Belediyemiz, düzenlediği şenlikler ve yarışmalarla öğrencilerimizin pratik yaparak kendilerini bu alanda da geliştirmelerine destek veriyor. Oyun ve etkinliklerle çocuklarımızın bayram coşkusunu taçlandıran Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli ekibine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

“Oyun ve sporla büyüyorlar”

Etkinliğe katılan tüm minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve oyunlara uzun süre eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler sonrasında yaptığı açıklamada çocukların erken yaşta nitelikli oyunlar ve sportif faaliyetlerle buluştuklarını ve bu sayede değerli kazanımlarla büyüdüklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonlarına Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği ile devam ediyoruz. Bu etkinliğin yanı sıra basketbol, futbol, paintball, satranç ve yüzme branşlarında organizasyonlar düzenliyoruz. Spor alanlarımızda bu vesileyle binlerce sporcumuzu misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Valimizin, Şehitkamil Kaymakamımızın büyük destekleriyle kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Akıl ve zeka oyunları, okul öncesi dönemde miniklerimizin gözlem, odaklanma, seçici dikkat, renk tanıma, görsel algı ve bilgiyi transfer etme kabiliyetlerini geliştiriyor. Her yaş grubuna uygun içeriklerle Akıl ve Zeka Oyunları alanında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ay - yıldızlı bayram coşkusuyla düzenlenen şenliğin organize edilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.