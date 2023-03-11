Şehitkamil Belediyesi tarafından hem akıl ve zeka oyunları hem de bilimsel faaliyetler aynı alanda organize edildi. Etkinliği, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini unutturmak adına düzenlediklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, programa katılan çocuklara eşlik etti.

8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla M1 AVM’de gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Akıl ve zeka oyunları ile bilimsel faaliyetlerin eş zamanlı yapıldığı programa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı. Çocuklarla hem sohbet eden hem de oynadıkları oyunlarda kendilerine eşlik eden Başkan Fadıloğlu, çocuklara günün anısına çeşitli armağanlar da verdi.

Programa katılan çocuklar mangalla, reversi, hedef 5, mimari bloklar, son kale, twister gibi akıl ve zeka oyunlarının yanı sıra sanal gerçeklik deneyimi yaşadılar, mikroskop ile hücre gözlemi yaptılar, mbot robotları incelediler.

“Amacımız, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak”

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hizmeti vatandaşımızın ayağına getirme noktasında, M1 AVM yöneticilerine teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla zaten çocuklarımızla burada buluşmaya gayret gösteriyoruz. Tabii deprem münasebetiyle çocuklarımız çok büyük travmalar yaşadılar. Bir an önce normal hayata dönülmesi lazım. Geçmişte de zaten rutin olarak yapmış olduğumuz bu işleri hızlandırdık. Okullar açılmadan da burada 2 günlük süre içerisinde çocuklarımızla birlikte hem bilim atölyelerinin çalışmalarını onların ayağına getirdik hem de diğer taraftan zaten tüm okullarımıza vermiş olduğumuz akıl ve zeka oyunlarına çocuklarımızın burada ilgi duymasını sağlıyoruz. Buna ulaşanlar var, ulaşamayanlar var, bu farkındalığı oluşturabilmek adına tüm ekip arkadaşlarımız hizmeti buradaki vatandaşlarımızın ayağına getirdi. Yaşanan deprem basit bir olay değil, büyük bir olay. Ancak bununla yaşamaya alışacağız, önlemlerimizi alacağız. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmek adına da faaliyetlerimiz devam ediyor. Hayatın normale dönebilmesi adına bu etkinlikleri hem mahallelerde hem de bu tür geniş kitlelerin bulunduğu mekanlarda yapmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim, bir daha o günleri bizlere göstermesin. Amacımız, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Ben, bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.