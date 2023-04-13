Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda "Çaycuma Akıl ve Zeka Oyunları" Projesi ilkokul düzeyinde beş oyun kategorisinde gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları ilçe turnuvaları tamamlandı.

Çaycuma Akıl ve Zeka Oyunları Projesi İlçe Koordinatörü Mustafa Dinçer yönetiminde 5 oyun kategorisine 25 ilkokul ve Çaycuma Bilim ve Sanat Merkezinden toplam 109 öğrenci ile 10 Hakem öğretmen katıldı. Turnuvada hakem olarak Mustafa Dinçer- Barbaros Kutlutaş Ortaokulu, Selçuk Arslan- İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Nimet Taşatar-İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu, Atakan Muhan -Hacılar İlkokulu, Döndü Kavaracı - İmam Hatip Ortaokulu, Buğra Çaylı - Saltukova İlkokulu, Metin Candan - Helvacılar Ortaokulu, Gülcan Karahan Doğuz- Yunus Emre Ortaokulu Ersin Güney -Mimar Sinan Ortaokulu ve Ebru Ataman - Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi görev aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak’ın da katılımları ile dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, dereceye giren öğrencileri ve onların yetişmesine emek veren öğretmenleri tebrik ederek, başarılar diledi, Akıl ve Zeka Oyunları ilkokul düzeyinde ilçe turnuva organizasyonunda görev alan hakem öğretmenlere teşekkür etti.