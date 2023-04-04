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Dereceye giren öğrencilere belgelerini ve ödüllerini Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Akıl ve Zekâ oyunları il finalleri gerçekleştirildi. İlkokullar arası yarışmada dereceye giren öğrenciler; pentago oyununda Bozüyük Ertuğrul Gazi İlkokulundan Ömer Tuğrul Gürbüz, mangala oyununda Osmaneli İlkokulundan Semih Sungur, qbitz oyununda Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulundan Mehmet Kerem Çetinkol, equilibrio oyununda Söğüt Ayşe Küfü İlkokulundan Özlem Lara Açıkgöz, Küre oyununda Merkez Malhun Hatun İlkokulundan Yavuz Eren Ateş. Ortaokullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler; reversi oyununda Söğüt Osmangazi İmam Hatip Ortaokulundan Eymen Bakla, kulami oyununda Bozüyük Albay İbrahim Çolak Ortaokulundan Hayrunisa Gençer, küre oyununda Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan İbrahim Emir Kaplan, mangala oyununda Söğüt Osmangazi Ortaokulundan Abdülsamed Koyun, pentago oyununda Bozüyük Dodurga Ortaokulundan Emirhan Sevinç.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023 Akıl ve Zekâ oyunları il finalleri gerçekleştirildi.

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