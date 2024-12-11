DÜZCE(İHA) – Düzce Fatih İlkokulunda, Milli Kültür Sergisi, Görsel Sanatlar Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışını Vali Selçuk Aslan yaptı. Vali Aslan, öğrencilerle yakından ilgilendi onlarla sohbet etti.

Fatih İlkokulunda Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Milli Kültür Sergisi, Görsel Sanatlar Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin açılışı yapıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aslan, sergi ve atölyede emeği geçenlere teşekkür etti.