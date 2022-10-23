Menteşe Belediyesi ve Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGECDER) tarafından 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Akıl Oyunları Etkinliği Çocuk Bilim Parkı’nda gerçekleşti.

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Menteşe Belediyesi ve Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGECDER) tarafından 7-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Akıl Oyunları Etkinliği Çocuk Bilim Parkı’nda gerçekleşti.

Çocuklar etkinlikte triangle game, metaforms, mangala, q-bitz, look look, colours, six ve revers olmak üzere toplam 9 farklı zeka oyununu eğitmenlerden öğrenerek karşılıklı oynadı.