Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Kütüphanelerinde çalışan öğrencilere sınav öncesi TYT ve AYT deneme sınavları yaptı.

YKS sınavı öncesi deneme sınavının yapılmasının öğrencilere çok faydalı olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak Köşk, İldem ve Kültür Merkezi Akıl Küpü Kütüphanelerimizde TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştirdik. Belediye olarak her zaman öğrencilerimize destek oluyor onlar için projeler üretiyoruz. Bu sınavlarda öğrencilerimiz eksikliklerini de görüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız. Bu sınavların hem heyecanlarını gidermek açısından hem de şimdiye kadar çalışmalarının ön provasını yapma açısından önemli olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması ve heyecanlarını kontrol altına alması çok önemli. Belediye bünyemizde bulunan MELMEK çerçevesinde de üniversiteye hazırlık kursu ile öğrencilere dershane hizmeti sağlıyoruz. Her branştan konu anlatımı ve soru çözümlerinin olduğu bu TYT kurslarımızla üniversiteye hazırlanan gençler sınavlarına hazırlıklı giriyor. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun” dedi.