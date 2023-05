Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde ilk turda olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirtti

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirtirken, yaptığı açıklamada, “Akil Gençler olarak ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için her kesimin onlarca sebebi var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek için birçok nedenin olduğunu belirten Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, “Milyonlar sandık başına gidecek ve o sandığa attığı bir oyla geleceğini belirleyecek. İkinci tur yeni bir seçimdir. Her seçim ayrı bir sınavdır. Rehavete kapılmadan son ana kadar mücadele edeceğiz. Akil Gençler olarak ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için her kesimin onlarca sebebi var. Eğer dindar-muhafazakârsanız ya da kendinizi Milli görüşçü veya İslamcı olarak niteliyorsanız; başörtüsü yasağının kaldırılmasını, hayatın içinde yok sayılmaya son verilmesini, kamusal alan yasağının bitmesini bir yana koyun, o sandığa koşmanız için sadece Ayasofya’nın zincirlerinin kırılması yeter. Eğer bir Kürtseniz, inkâr ve ret politikalarının tarihe karışmasından tutunda, TRT Kürdi de 24 saat kesintisiz yayına kadar birçok alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Diyarbakır cezaevinin müze olması için atılan adım bile başlı başına Erdoğan’ı desteklemek için yeterlidir. Eğer kendinizi sosyal demokrat sayıyorsanız; her ile bir üniversite ve bir havaalanı açılmasını, eski varoşların yaşanabilir kentlere dönüşmesini, işçi ve emekçilerin hayat standardının yükselmesini, 1 Mayıs’ın bayram ilan edilmesini göz önünde bulundurarak sandığa gidin” dedi.

“Her kesime dokunan Recep Tayyip Erdoğan ‘ı destekliyoruz”

Ülkemizde yapılanların her kesime hitap ettiğini altını çizen Ateş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer gençseniz her alanda gençlerin önünün açılmasının yanında seçilme yaşının 18’e indirilmesi bile oy vermeniz için yeterlidir. Eğer milliyetçi ve ülkücüyseniz küresel güçlerin 30 yıldır çözmediği Azerbaycan’ın işgal altındaki toprağı Karabağ’ın özgürleşmesi yeterlidir. Eğer yerli ve milli üretimden yana bir duruşunuz varsa milli savunma için kendi ürettiğimiz uçağı, tankı, İHA ve SİHA’yı sandığa giderken unutmayın. Eğer kendinizi sol Kemalist, sosyalist veya antiemperyalist sayıyorsanız; mazlum milletlere sahip çıkmayı ve BM kürsüsünden söylenen "Dünya 5’ten büyüktür" sözü yeterli olacaktır. Eğer kendinizi laik, cumhuriyetçi ve Atatürkçü sayıyorsanız; Türkiye’yi "muasır medeniyet" seviyesine çıkarmak için atılan altyapı yatırımlarını, limanları, havaalanlarını, barajları, yerli otomobili, İmece uydusunu düşünerek sandığa gitmeniz gerekir. Eğer Aleviyseniz yüzlerce cemevinin açılmasını ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını oy kullanırken mutlaka hatırlayın. Bu şekilde her kesime dokunan ve batıdan icazet bekleyerek değil, batıya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan ‘ı destekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızın oylarını kullanmaya ve seçimi bayram havasında geçirmeye davet ediyorum. Kazanan ülkemiz, kazanan 85 milyon vatandaşımız, kazanan birlik ve beraberliğimiz olsun.”