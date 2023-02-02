Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı belli olmayan Millet İttifakı’na gençlerin güveninin azaldığına dikkat çekti.

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı belli olmayan Millet İttifakı’na gençlerin güveninin azaldığına dikkat çekti.

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan Millet İttifakı hakkında konuştu. Açıklamasında Millet İttifakı’nın aday belirlememesinin gençler üzerinde güvensizliğine neden olduğunu belirten Ateş şu ifadelere yer verdi:

"İkinci yüzyılımızın ilk seçimi olacak 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalmasına rağmen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiştir.Gençlerde ülkeyi yönetme konusunda millet ittifakına olan güven hergeçen gün azalmaktadır.Sahadan elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda gençlerin Millet İttikafı’yla ilgili ortaya koydukları düşünce net olarak şudur. Defalarca toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen bir ittifakın ülkeye vereceği pek birşeyin olmadığıdır.Ortak Mutabakat metni bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerin sonlandırılması üzerine hazırlananmıştır.Burada söylenen yeni hiçbirşey yoktur.Gençlerin unutulduğu metinde Deva partisi genel başkanı Ali Babacan’ın Avrupa bize aferin diyecek olması ayrıca manidardır.Gençlik ABD’den, AB’den beklenen aferinlerle hazırlanan metinleri değil, küresel güçlere meydan okuyarak kendine yeten dünyada lider olma iddiası taşıyan vizyonun yanındadır. Bu hedef ise Türkiye yüzyılı vizyonunu ortaya koyan Cumhur İttifakın’ın vizyonundur.Gençlik kendisine heralanda güvenen liderin yol arkadaşı olarak gençliğin yüzyılını inşaa etmek istiyor.Bundan dolayı da gençlik bu seçimde kendilerini algılarla yönlendirmeye çalışanlara en güzel cevabı sandıkta verecektir.Gençlik yeter söz milletindir anlayışının bu seçimde gençlerin de bir sözü var şiarının temsilcileridir.Akil Gençler kurulduğu ilk günden itibaren Gençlerin bir sözü var dedik.14 Mayıs seçimlerinde sözümüz 81 ilde 81 genç milletvekilidir.14 Mayıs seçimlerinde sözümüz dünyada lider olan Türkiye’dir."