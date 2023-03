14 Mayıs 2023’te yapılacak genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını belirten Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, “Akil Gençler’in binlerce gönüllüsü sahada Recep Tayyip Erdoğan için çalışmalarda yer alacaktır” dedi.

14 Mayıs 2023’teyapılacak olan genel seçime sayılı gün kaldı. Birçok parti, dernek ve topluluğun ardından Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsü bulunan Akil Gençler de genel seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş yaptığı açıklamada, “Akil Gençler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde tercihimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

“Akil Gençler’in binlerce gönüllüsü sahada Recep Tayyip Erdoğan için çalışmalarda yer alacaktır”

Birçok açıdan yaptıkları değerlendirme sonucunda Akil Gençler olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını belirten Delil Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“14 Mayıs seçimleri tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Yeni yüzyılımızın ilk seçiminde gençlik de aktif rol alacaktır. 2013 yılından beri sahada yer alan Akil Gençler olarak bu seçimde isteğimiz 81 ilden 81 genç milletvekilini meclise gönderebilmektir. Bunun için var gücümüzle çalışmaktayız. İkinci yüzyılımızda gençlik her alanda öncü rol alacak ve ülkemizin Dünya’da lider ülke olması noktasında elinden geleni yapacaktır. Akil Gençler olarak 2013 yılında kurulduğumuz ilk günden beri gençliğin de bir sözü var şiarıyla her yerde ülkemiz, milletimiz için sözümüzü söyledik. 14 Mayıs seçimlerinde de gençlik sözünü söyleyecektir. Akil Gençler olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde tercihimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Edirne’den Hakkari’ye kadar Akil Gençler’in binlerce gönüllüsü sahada Recep Tayyip Erdoğan için çalışmalarda yer alacaktır. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, gençlere güveniyor. Bu konuda seçilme yaşını önce 25’e sonra 18’e indirerek büyük bir adım atmıştır. Dünya 5’ten büyük diyerek, yaşanılabilir daha adil bir Dünya için bütün zalimlere meydan okumuştur. Mazlum coğrafyaların savunucusu olmuştur. Yerli ve milli teknoloji alanında atılan adımlarla ülkemizin her alanda dışa bağımlılığını azaltmaya çalışmakta ve savunma sanayisinde öncü rol üstlenen bir ülke durumuna geçmemizde büyük adımlar atılmıştır. Birlik ve beraberliğimiz için atılması gereken her adımı atmış, ötekileştirilen tüm kesimlerin sesi olmuştur. Her alanda istikrar için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Biz biliyoruz ki yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.”