Daha önce sağ kolda Türkiye ikincisi, sol kolda ise Türkiye üçüncüsü olan ve milli takıma seçilen 20 yaşındaki Sakaryalı bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda iki koluyla birlikte mücadele edecek. Ailesiyle birlikte evinde oluşturduğu alanda antrenmanlarını sürdüren Filiz, şampiyonluk hedefliyor.

Daha önce sağ kolda Türkiye ikincisi, sol kolda ise Türkiye üçüncüsü olan ve milli takıma seçilen 20 yaşındaki Sakaryalı bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda iki koluyla birlikte mücadele edecek. Ailesiyle birlikte evinde oluşturduğu alanda antrenmanlarını sürdüren Filiz, şampiyonluk hedefliyor.

Sakarya’da yaşayan 20 yaşındaki bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, 21-25 Mart tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 21 yaş altı erkek kategorisinde sağ kolda Türkiye ikincisi, sol kolda ise Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildi. 15 Ekim’de düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan ve Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü yarışçısı olan 20 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası’nda hem sağ hem de sol kolla mücadele ederek, Türkiye’yi temsil edecek. Şampiyonluk hedefleyen Filiz, ailesiyle birlikte evlerinin çatı katında oluşturdukları alanda antrenmanlarını sürdürüyor.

Akif Can Filiz: "İki koldan birden Türkiye’yi temsil edeceğim"

Kendi gibi sporcu olan babası Olcay Filiz’in desteğiyle 6 yıl önce başladığı sporda kısa sürede ciddi başarılar elde eden Akif Can Filiz, "6 senedir bilek güreşiyle uğraşıyorum. Geçtiğimiz senelerde Türkiye’de farklı dereceler elde ettim. Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğüm var. Bu sene de Eskişehir’de yapılan Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerinde sağ kolda ikinci oldum. Bu şekilde milli takıma girmeye hak kazandım. Sağ ve sol kolda antrenman yapıyorum. Her iki kolda da eşit yoğunlukta antrenman yapıyorum. Federasyonda uygun gördü ve bu sebeple 15 Ekim’de Antalya’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda her iki kolda da Türkiye’yi temsil edeceğim. U21 kategorisinde, 80 kiloda katılacağım. Hedefim şampiyonluk. Antrenmanlarımı şuanda kendi evimde yapıyorum" dedi.

Olcay Filiz: "Potansiyelini biliyor, kapasitesini görüyorum"

Oğlu Akif Can Filiz’den önemli başarılar beklediklerini ifade eden Olcay Filiz, "Çocuklarımızla herkes gibi bizde gurur duyuyoruz. Akif Can’dan bekliyordum böyle bir başarı. Sağ ve sol kolda yarışmaya hak kazandı. Mutlaka bir şeyler yapacağı kanaatindeyim. Benim sporla alakam oldukça eski ve derecelerim var. Akif Can’da benden etkilendi sanırım ve iyi yolda ilerliyoruz. Şampiyonluk bekliyoruz ve mutlaka iyi bir şey yapacağına inanıyorum ben. Bende bu spordan geldiğim için potansiyelini biliyor ve kapasitesini görüyorum, az çok farkındayım neler yapabileceğinin. İnşallah iyi olacak" diye konuştu.