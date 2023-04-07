Deprem felaketlerinin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen ocak-mart ayları arasında Türkiye’nin 61,6 milyar dolarlık ihracatına yüzde 6,6 oranında destek verdiklerini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan üretimin ve ihracatın devam etmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

AKİB ihracat ailesinin mart ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 383 milyon dolarlık ihracatla beraber bölge ihracatının yılın ilk üç ayında 3 milyar 569 milyon dolar değere ulaştığını ve ülke ihracatına yüzde 6,6 oranında destek verdiğini açıklayan Başkan Fuat Tosyalı, deprem bölgesinde insani sorunlara odaklanırken diğer yandan üretimi yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıklarını, ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini devletin ilgili kademelerine ileterek çözüm sağlamanın çabasını verdiklerini bildirdi.

AKİB’in sorumluluk bölgesinde bulunan Hatay ve Adana illerinin depremlerden doğrudan etkilendiğini, Mersin ve Kayseri illerinin de yoğun afet göçü aldığını anımsatan Başkan Fuat Tosyalı, “Üretim, tedarik ve lojistik alanında çok ciddi sorunların yaşandığı bölgemizde ihracatımız 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında geriledi. Ortaya çıkan bu tablo, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketlerinin üretim ve tedarik zincirinde oluşturduğu tahribatın yansımasını gösteriyor. Bölgemizde üretim, ihracat, istihdam ve ticari faaliyetlerin devamlılığı için yeni devlet teşviklerinin ve destek mekanizmalarının en etkin şekilde hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Lojistik, tedarik, yeni yatırımlar, altyapının tesisi, istihdamın korunması, finansmana erişim ve vergi muafiyeti bölge ihracatçılarının taleplerinde en önemli başlıkları oluşturuyor. Devletimizin afet bölgesine verdiği destekler için şükranlarımızı sunuyoruz, yeni atılacak adımlar sayesinde çok daha hızlı toparlanacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

AKİB’e bağlı 8 Birliğin 2023 yılının ilk çeyreğindeki ihracatını değerlendiren Koordinatör Başkan Fuat Tosyalı, dış satımda en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ile hububat ve bakliyatta ulaştıklarını söyledi. Başkan Fuat Tosyalı, “Ocak-mart döneminde en çok ihracatı 925,5 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. 761,4 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, 521,5 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine yılın ilk çeyreğinde Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 500,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 275,2 milyon dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 266,1 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 82,5 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 76,3 milyon dolarlık ihracata imza attılar” diye konuştu.

Dünya genelinde 215 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran AKİB, yılın ilk çeyreğinde en yüksek ihracat değerlerine Irak, Rusya ve Almanya pazarlarında ulaştı. AKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde 328,2 milyon dolar değer ile Irak birinci, 249 milyon dolar değer ile Rusya ikinci, 211,6 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışların elde edildiği ülkeler incelendiğinde yüzde 77 artış ve 249 milyon dolar değer ile Rusya, yüzde 72 artış ve 42,9 milyon dolar değer ile Gürcistan, yüzde 30 artış ve 56,9 milyon dolar değer ile Ukrayna ilk üç sırayı oluşturdu.