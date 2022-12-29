Türkiye’nin gıda ihracatına 2022 yılının 11 ayında toplam 3,79 milyar dolarlık destek veren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Mersin’de düzenlediği Gıda Alım Heyeti etkinliğinde Suudi Arabistan’ın önemli ithalatçılarını üyeleriyle buluşturdu.

Yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren 90 Türk ihracatçı firmanın temsilcisi, Suudi Arabistan’dan gelen 10 gıda ithalatçısı ile yüz yüze görüşmeler yaparak yeni ticaret köprüleri kurdu.

Mersin Divan Otel’de organize edilen AKİB Suudi Arabistan Gıda Alım Heyeti’ne Riyad, Jeddah ve Damman şehirlerinde faaliyet gösteren Waha Fruits, Panda, ABR Alek Legm Business, Al Hasad Fruits, Golden Meat, Gulf Central, Sunbulah Group, Nadec, Al-Jazera ve Saudi Fisheries firmaları katıldı.

Türkiye tarafında ise AKİB’e bağlı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) ve Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) üyeleri yer aldı. 27-28 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen B2B görüşmelerinde AKİB üyesi ihracatçı firmaların temsilcileri, yıllık yaklaşık 6,5 milyar dolarlık gıda ithalatı yapan Suudi Arabistan pazarında etkinliklerini artırmaya yönelik pazarlama faaliyetleri yürüttü.

AKİB Suudi Arabistan Gıda Alım Heyeti’ni değerlendiren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Arap Yarımadası’nın en büyük ülkesi olan Suudi Arabistan’da yaklaşık iki yıl yaşadıkları tarife dışı engellerin sona ermesiyle bu pazarın yeniden büyük hareketlilik kazandığını belirtti.

Suudi Arabistan’da gıda sektöründe zincir market, toptan ve perakende olarak faaliyet gösteren en önemli firmaları Mersin’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Yamanyılmaz, “Suudi Arabistan Gıda Alım Heyeti’ne ağırlıklı olarak et ürünleri, soğutulmuş ve dondurulmuş dana, kuzu ve tavuk eti, taze ve dondurulmuş balık, karides, diğer deniz mahsulleri, ton balığı, işlenmiş deniz ürünleri, yağ, süt tozu, peynir, konserve gıda ve yaş meyve sebze ithal eden firmalar katıldı. 35 milyon nüfuslu Suudi Arabistan, hem ülkemiz hem de AKİB bölgesindeki gıda ihracatçıları için Orta Doğu’nun en önemli pazarları arasında bulunuyor. Bu pazarda, helal gıda avantajımız, fiyat ve kalite performansımızın yüksekliği sayesinde etkinliğimizi artırıyoruz. ASHİB olarak Suudi Arabistan pazarında 2023 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Takip eden yıllarda da yüzde 30’lık artışlarla büyümeyi planlıyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan’a yapılacak kırmızı et, kanatlı eti ve mamulleri ihracatında helal gıda belgesinin şart olduğuna ve bu ülkeye gönderilecek ürünlere yönelik helal standartların Körfez Standartlar Kurumu’nca düzenlendiğine dikkati çeken Yamanyılmaz, ayrıca bu pazarda 2020 yılından itibaren tüm ürünlerde barkod zorunluluğu getirildiğini, Türk firmaların hâlihazırda GS1 sistemine uygun barkod almaları gerektiğini ifade etti.