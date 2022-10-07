Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla bölge ihracatının 14,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,64 oranında artış sağladıklarını kaydeden Başkan Fuat Tosyalı, en yüksek ihracat değerlerine Irak, Hollanda ve Güney Afrika pazarlarında ulaştıklarını, ihracat hacminde en güçlü performansı Singapur, Güney Afrika ve Fransa’da yakaladıklarını belirtti.

Küresel ekonomideki negatif seyrin ve resesyon kaygılarının derinleştiği süreçte; Akdenizli ihracatçıların ihracat pazarlarındaki konumlarını korumanın yanında ortaya çıkan fırsatları da en iyi şekilde değerlendirdiğini vurgulayan Başkan Tosyalı, “Eylül ayında 1,5 milyar dolarlık ihracata imza atan Birliğimiz, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 14 milyar 906 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden Birlik olduk. Ocak-Eylül ayları arasında ülkemizin ihracatına yüzde 8,8 oranında destek verdik.” dedi.

Türkiye’nin en önemli pazarı konumundaki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ekonomik daralma etkilerinin görülmeye başlandığını ve dolar /avro paritesinden kaynaklı sıkıntıların arttığını belirten Başkan Fuat Tosyalı, “Avrupa Birliği piyasalarındaki endişeleri ve küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamlelerle süreci lehimize döndürmenin gayretinde olacağız. Demir-çelik, çimento, seramik, cam ve gübre gibi enerji kullanımı yoğun sektörlerde oluşabilecek talep artışlarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Üçüncü çeyrek itibarıyla AKİB’in ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tosyalı, şunları söyledi: “2022 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında yüzde 44 artış ve 1,10 milyar dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 30,6 artış ve 1,09 milyar dolar değer ile Hollanda ikinci sırada, yüzde 605,1 artış ve 1,01 milyar dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti üçüncü sırada takip etti. Yılın ilk dokuz ayında ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkeleri incelediğimizde Singapur, Güney Afrika ve Fransa pazarları öne çıktı. Bu dönemde Singapur’a yüzde 3 bin 325 artışla 217,4 milyon dolarlık, Güney Afrika’ya yüzde 605,6 artışla 1,02 milyar dolarlık ve Fransa’ya yüzde 79 artışla 301,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrek itibarıyla ihracat hacminde dikkat çekici artışlara imza attığımız diğer ülkeler KKTC, Fas, ABD ve Mısır oldu.”

Akdeniz’in ihracatında lider sektörler kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat AKİB’in 2022 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ihracatında lokomotif sektörlerin kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat olduğunu belirten Başkan Fuat Tosyalı, “Yılın ilk dokuz ayında en fazla ihracatı yüzde 65,45 artış ve 5,62 milyar dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 12,12 artış ve 3,58 milyar dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 36,97 artış ve 1,49 milyar dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 15,5 artışla 1,06 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 18,24 artışla 1,03 milyar dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 6,54 artışla 894,2 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 22,16 artışla 426,7 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 14,73 artışla 287,2 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettiler.”