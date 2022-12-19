Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” dahilinde Akhisar’da 148 üreticiye, yüzde 75 hibe ile 13 bin 320 adet ceviz ve incir fidanı desteğinde bulundu. Fidanları teslim alan üreticiler memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Meyveciliği Geliştirme Projesi” dahilinde Akhisar’da 148 üreticiye, yüzde 75 hibe ile 13 bin 320 adet ceviz ve incir fidanı desteğinde bulundu. Fidanları teslim alan üreticiler memnuniyetini dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Kırsal kalkınmanın gelişmesi, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da üreticilere yüzde 75 hibe ile ceviz ve incir fidanı desteğinde bulundu. Dağıtım törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün, MHP İlçe Yönetimi, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Başkan Ergün’e teşekkür etti

Programın açılış konuşmasını yapan Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, “Son iki yılda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kırsal Hizmetler Dairemiz güzel hizmetler yaptı. Bu hizmetleri daha da devam etmesini temenni ediyorum. Bundan dolayı şahsım adına, Ziraat Odası ve Akhisarlı çiftçiler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi. Akbuğa’nın ardından konuşan Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, sağlanan desteğin üretici için önemine değindi.

Bu yıl, üreticiye 150 bin fidan desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye yönelik çalışmalarını anlatan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından beri devam ettirdiği meyveciliği geliştirme projesinin fidan teslim töreninde biradayız. Bu sene, 150 bin adet meyve fidanının yüzde 75 ile üreticimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda zeytin fidanlarımızın teslimatını yapmıştık. Şimdi ceviz, badem, kestane, incir, Trabzon hurması, gibi değişik meyve türlerinden oluşan 150 bin meyve fidanının teslimatını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 350 bin fidanı üreticimize teslim etmiştik Önümüzdeki yılda bu çalışmalara devam edeceğiz. İlçe Müdürlüğümüzün bizden ceviz ve kurutmalık incirin kırsal bölgelerde yaygınlaşması için yoğun talebi olmuştu. Akhisar’a özel bir çalışmayı yürüttük. Yüzde 75 ile 10 bin 260 ceviz, 3 bin 60 adet kurutmalık incir fidanını sizlere teslim ediyoruz” dedi.

Tarıma 70 milyonluk bütçe

2022 yılında tarıma önemli bir bütçe ayırdıklarını belirten Usta, “Geçmiş yıllarda da bu çalışmayı yapıyorduk ama pandemi süreci ve savaşla beraber gıda arzı ve gıda güvenliği bizim de hızlı bir şekilde reaksiyon alıp ayırdığımız kaynakları yükseltme ihtiyacı oluşturdu. Bütün dünya, artık gırda milliyetçiliğine konuşuyor. Uluslararası gıda ticareti kısıtlanmaya başladı. Artık paranız da olsa gıdaya ulaşımda güçlük yaşanıyor. Tarım sektörü olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Gıda üretimi, gıda güvenliği oldukça önemli. Ziraat odalarımızla çiftçilerimizin edinmesinin çok da ekonomik olmayacağı yüksek maliyetli makinaları alıp ortak kullanım makine parkları oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Akhisar ilçemizde 5 tonluk bir çiftlik gübresi dağıtma makinesi teslim etmiştik. Önümüzdeki yıl yine bu çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. 2022 yılında,70 milyon liralık bir bütçeyi tarıma ayırdık. Bunun önemli bir kısmını sulama yatırımları aldı. Önümüzdeki yılda sulama kooperatiflerine yaptığımız desteği yine değerlendiriyoruz. Yeni sulama sahalarının açılması için kapalı sistem sulama tesislerinin yapılması. Bu sene, yaklaşık 118 gölette çalışma yaptık. İl Müdürlüğümüzle ortak biyoteknik mücadele, sirke tuzağı, salkım güvesi için fenomen tuzak çalışması yaptık. Yine İl Müdürlüğümüzle beraber üreticilerimize tohum desteği yaptık. Hayırlı olsun” dedi.

Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan üreticilerden Erol Yoldaş, “Büyükşehir Belediyesinden çok memnunuz. Kırsala da destekler çok güzel. Cengiz başkanımıza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” derken, Halil İbrahim Yalçın, “Allah razı olsun Cengiz başkandan. Ben 3 senedir bu desteği alıyorum. İlk aldığım fidanların meyvesini almaya başladım.” şeklinde konuştu.