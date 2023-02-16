Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 seyyar mutfağı ile deprem bölgesinde yaklaşık 6 bin depremzedeye yemek hizmeti sunuyor.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 seyyar mutfağı ile deprem bölgesinde yaklaşık 6 bin depremzedeye yemek hizmeti sunuyor.

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin hemen ardından Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde ve Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın da desteğiyle Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2 seyyar mutfağı ile depremzedelerimize yemek hizmeti vermek üzere gönüllü öğretmenler, aşçılar ve personelimiz ile deprem bölgesinde yaklaşık 6 bin depremzedemize yemek hizmeti hala sunulmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda görev yapan gönüllü öğretmenlerimiz ve personelimizden oluşan 20 kişilik teknik ekibimiz deprem bölgesi Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına katılarak destek olmuşlardır. Görevlerini tamamlayarak dönen ekibimizin yerine ikinci bir ekibimiz Adıyaman Gölbaşı’nda depremzede vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına çalışmalara katılarak deprem bölgelerinde görev alan gönüllü öğretmen ve personelimize gönülden teşekkür ederiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, gün birlik beraberlik günü” dedi.