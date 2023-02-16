Manisa’nın Akhisar ilçesinde Esnaf Sanatkar Odası bağlı 62 kasabın desteği ile hazırlanan köfteler 15 kasap ile beraber deprem bölgesinde dağıtılmak üzere yola çıktı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Esnaf Sanatkar Odası bağlı 62 kasabın desteği ile hazırlanan köfteler 15 kasap ile beraber deprem bölgesinde dağıtılmak üzere yola çıktı.

Akhisarlı kasapların ortaklaşa topladığı yaklaşık 1 buçuk ton kıymadan elde edilen köfteler, 12 bin ekmek, 12 bin ayran ve 12 bin adet kapalı su ve 15 personel ile Hatay merkeze yola çıktı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen depremin ardından topladıkları yardımları ulaştırmak için yola çıkan Akhisarlı kasapları aileleri de gözyaşları ile uğurladı.

Akhisar’da faaliyet gösteren 62 kasabın tamamının destek olduğu yardımlar hakkında bilgi veren Akhisar Esnaf Sanatkar Odası Başkanı Hasan Ali Men, “Odamıza bağlı kasap üyelerin ortaklaşa ve dayanışma sonucunda yaklaşık olarak 1 buçuk ton kıyma, kasap köfte haline getirilerek deprem bölgesi Hatay’a birazdan hareket edeceğiz. Tüm kasap arkadaşlarım ekipmanları ile beraber çağımızın son yüzyılın bu felaketin yaralarını sarmak için katkı sunmak adına odamıza bağlı Akhisarlı kasaplı olarak orada gidip ihtiyacı olan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama açısından sıcak sıcak dağıtılıp 12 bin ekmek, 12 bin ayran, 1 buçuk ton köfte, 12 bin adet kapalı su, 15 personel ile deprem bölgesine hareket ediyoruz. Burada katkı sunan kasap esnafına teşekkür ediyorum” dedi.

Akhisar’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve beraberindeki Akhisar Kaymakam Vekili Gölmarmara Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Galip Kocaman Akhisarlı kasaplara destek ve yardımları için teşekkür etti.