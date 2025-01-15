2024 sezonunda yarışmalarda aldıkları başarı puanları hesaplanarak oluşturulan genel klasman puanlarına göre ilk sırada yer alan Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları Miray Akcan ve Hilal Kaymaz 22-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak olan Dağ Bisikleti Milli Takım kampına davet edildi.

Çok kısa bir sürede büyük başarılara imza atan Akhisarlı bisiklet sporcuları milli takım kampına davet edildi. Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları Miray Akcan ve Hilal Kaymaz 22-31 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak olan Dağ bisikleti milli takım kampına davet edildi. Sporcularının milli takım kampına davet edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Bisiklet Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler, "Sporcularımız milli takım daveti alarak bizleri gururlandırmışlardır. Sporcularımız Bu başarılarında en büyük destekçileri olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e, Akhisar Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay’a, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Alper Alhat’a teşekkürler ederiz." dedi.

Milli takım kampına davet edilen sporcular, 2025 sezonu içerisinde yapılacak olan ulusal ve uluslararası müsabakalar da Türkiye’yi, Manisa’yı ve Akhisar’ı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Kulüp sporcuları bir yandan milli takım davetinin mutluluğunu yaşarken bir yandan da 18-22 Ocak 2025 tarihinde yine Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak olan Türkiye Kupası 1. Etap puanlı yol yarışmaları için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.