Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Misak-ı Milli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Defne Arslanoğlu ’Defne kokulu şiirler’ isimli ilk kitabının tanıtımını ve imza gününü okulunda düzenledi. Öğretmenleri ve arkadaşlarından büyük ilgi gören minik Defne, Akhisar için yazdığı şiiriyle de büyük beğeni topladı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yer alan Misak-ı Milli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Defne Arslanoğlu, çıkardığı şiir kitabıyla hem ailesini hem de okul arkadaşlarını gururlandırdı. Defne, okulunda düzenlenen imza günü etkinliğinde ilk kitabını tanıtarak destekçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şiir serüvenini anlattı

Etkinlikte bir konuşma yapan Defne Arslanoğlu, şiir yazmaya başlama hikâyesini paylaştı. Konuşmasında, sınıf öğretmeni Dilek Kuleli’nin davetiyle sınıflarına gelen şair öğretmen Özlem Yıldız’ın kendisini şiire yönlendirdiğini söyleyen Defne Arslanoğlu, “Şiirlerimi bir kitapta bastıracak ve arkadaşlarıma hediye edecektim. O gün şiir yazmanın beni ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. O zamandan beri hiç durmadan yazdığım şiirlerim, şimdi bir kitap halinde karşınızda” dedi.

Bu süreçte kendisine destek olan başta sınıf öğretmeni Dilek Kuleli, ailesi ve arkadaşlarına teşekkür ederek duygularını dile getiren Defne Arslanoğlu, ayrıca, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun isteği üzerine kaleme aldığı “Akhisar” şiirini de okuyarak büyük alkış aldı.

İmza günü etkinliğine, Defne’nin sınıf ve okul arkadaşlarının yanı sıra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Yağmurlu, Defne’nin annesi Nilgün Arslanoğlu, babası Özgür Arslanoğlu ve sınıf öğretmeni Dilek Kuleli katıldı. Katılımcılar, genç şairin başarısını kutlayarak gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Ailesinden destek

Anne Nilgün Arslanoğlu ve baba Özgür Arslanoğlu, kızlarının yazarlık serüvenine başından beri destek verdiklerini ve onunla gurur duyduklarını ifade ederek, “Defne’nin duygularını ifade ediş şekli bizleri çok mutlu ediyor. Bu imza günü, onun için hem moral hem de motivasyon kaynağı oldu” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da şunları söyledi: "Genç yaşta böyle bir başarı elde eden Defne Arslanoğlu’nu tebrik ediyorum. Defne, Akhisar’ın gururu oldu. Onun gibi genç yeteneklere her zaman destek vermeye hazırız. Kendisini ileride çok daha güzel işlerde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğin şairine büyük destek

Defne’nin şiir kitabı, etkinliğe katılan misafirlere hediye edildi. Hem öğrenciler hem de davetliler, Defne’nin imzaladığı kitapları alarak bu anlamlı günde ona destek oldu. Misak-ı Milli İlkokulu yönetimi, öğrencilerinin böylesine önemli bir başarıya imza atmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, okul olarak Defne’nin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Defne Arslanoğlu, etkinlik sonunda katılımcılara ve destekçilerine teşekkür ederek şiir yazmaya devam edeceğini ve yeni projelerle tekrar bir araya gelmeyi arzuladığını söyledi.