Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da yaklaşık 35 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda başlatmış olduğu yenileme çalışmalarını tamamladı. Amerika’daki ’Central Park’a benzerliğiyle dikkat çeken Şehit Necdi Şentürk Parkı, Akhisarlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeleri bir bir hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Mevcut ağaçlar korunarak yeni ağaçların dikildiği projede, zaman içerisinde yıpranan donatı alanları ile üstyapı da yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, mahalle muhtarları ve Akhisar’da görev yapan basın mensuplarıyla birlikte parkta incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve şube müdürleri de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Şehit Necdi Şentürk Parkı’na yepyeni bir görünüm kazandırıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Gündüzü başka, gecesi başka güzel olan bu parkta ailelerimiz çocuklarıyla birlikte nefes alma imkanı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da basın mensuplarıyla parkla ilgili teknik bilgiler aktardı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde şehrimize yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve eskilerini de korumaya devam ediyoruz. Burada anıtlar kurulu tarafından onaylanan bir projemiz vardı. Yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda yenileme çalışmaları yaptık, yeşil alanları arttırdık. Mevcutta bulunan yapıların restorasyonunu yaparak, sonradan yapılan eklentilerini yıkarak yeni 2 tane büfe kazandırdık. Parkımızı daha kullanışlı, oturma alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, aydınlatmalarıyla yeni görüntüsüyle hizmete açtık. Vatandaşlarımız da burayı kullanmaya başladı. Akhisar halkına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Akhisar Muhtarlar Dernek Başkanı ve Bünyanosmaniye Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş ise, “Akhisar halkının uzun zamandır beklediği bir parktı. Bu hizmetlerinden dolayı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Parkta daha önce çocuk oyun grupları vardı ancak eski ve yetersizdi, onlar yenilendi. Önümüzdeki günlerde banklar da yapılacak. İnşallah daha yaşanılabilir bir yer olacak. İlk önce insanlarda bir yadırgamaya olayı oluyor. Fakat bu park eskiye göre daha güzel oldu. Biz ayakta duruyorsak şehitlerimiz sayesinde duruyoruz. Şehit Necdi Şentürk’ün isminin devam ettiği için de yine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hashoca Mahallesi Muhtarı Akın Kara da “Biz de memnunuz parktan. Yapıldığı için Cengiz başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel oldu. Bundan sonra da daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Bu kadar güzel olacağını tahmin edebiliyorduk. Gayet güzel, çocukların oynayabileceği alanlar mevcut, havuzumuz mevcut, Akhisar halkına en iyi şekilde hitap ettiğine inanıyorum” dedi.

Paşa Mahallesi Muhtarı Nazif Danabaş ise “Gayet güzel yeşil alan oldu. Çocuk parkları ve kafeteryaları ile gayet güzel. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar var olsunlar. Benim muhtarlık binam buraya çok yakın. Halkımız da gayet memnun” ifadelerini kullandı.