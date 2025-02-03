Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı hizmetlerini eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde Manisalılara ulaştırmak için yoğun çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Akhisar’ı ziyaret ederek ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in başlattığı "Alt yapı seferberliği" yalnızca kent merkeziyle sınırlı kalmayarak tüm ilçelere yayılıyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına Manisa’nın 17 ilçesinde 7 gün 24 saat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personellerle birlikte Akhisar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlk olarak İlçe Şefliği’nde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Avşar ve beraberindekiler, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek tamamlanan projeler ve devam eden yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Sorunlar iş birliği içerisinde çözülüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, 17 ilçede titizlikle çalıştığına dikkat çeken Doç. Dr. Özgür Avşar, "Manisa’nın alt yapı adına hiçbir sorun yaşamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Alt yapı sistemlerinin eksiksiz ve sorunsuz işlemesi, tüm ilçelerimizdeki çalışmalarımızın temel amacını oluşturuyor. İlçelerimizde yürüttüğümüz her çalışmayı da yakından takip ediyoruz. Belediyelerimiz ile istişareler halinde olarak ihtiyaç odaklı iş birliklerimiz ile sorunlara daha hızlı ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun da destekleriyle ilçemizde oluşan alt yapı sorunlarını çözme adına projeler geliştirerek hayata geçiriyoruz" dedi.

Altyapı ihtiyacı olan yerler incelendi

Belediyelerle yapılan iş birliğinin ilçelerdeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesindeki önemine dikkat çeken Doç. Dr. Özgür Avşar, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu eşliğinde, ilçede alt yapı çalışması yapılacak yerleri yerinde inceledi. Akhisar’ın hızla büyüdüğüne dikkat çeken Avşar, "Akhisar da diğer ilçelerimiz gibi gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Bu doğrultuda alt yapının eksiksiz ve sorunsuz hizmet vermesi gerekiyor. Yağmur suyu, kanalizasyon hattı, içme suyu ihtiyacı olan veya mevcut hatların yenilenmesi gereken bazı bölgeler var. Bu bölgelerde yetkili personelimiz ile inceleme yaptık. İncelemelerimizde yurttaşlarımızın görüşlerini de aldık. Akhisar ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına proje geliştiriyor ve hızlı bir şekilde uygulanması gereken tüm çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.