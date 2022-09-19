Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz ve 4 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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