Manisa’nın Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesinde 24 Eylül 2022 tarihindeki orman yangınını çıkardığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin Seğirdim Mahallesinde yangının çıkış noktasında yaptığı incelemeler sonucunda olaya karışan 3 şüphelinin yakalandığı ve suçlarını itiraf ettiği bildirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada: “Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde olan Seğirdim Mahallesinde 24 Eylül 2022 tarihinde tespit edilemeyen ısı kaynağından çıkan yangın sonucu, 300 metrekare çam ormanı zarar görmüştür. Olayın şüpheli veya şüphelilerinin tespitine yönelik Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği; Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yangında zarar gören ormanlık alanda yapılan incelemede, yangının başlangıç noktasında; üzerinde parmak izi tespit edilen materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Toplanan delillerin kriminal raporuna göre, olayda elde edilen delillerin B.A. (E/24), R.S. (E/24), F.A. (E/21) isimli şahıslar ile eşleştiği tespit edilmiştir. Olay ile ilgili Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar ve kamera incelemeleri sonucunda, Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından tespiti yapılan şüpheli şahıslar 14 Mart 2023 günü yakalanmış ve suçlarını itiraf etmişlerdir. Yakalanan şüpheliler, B.A. (E/24), R.S. (E/24), F.A. (E/21) adli makamlara sevk edilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.