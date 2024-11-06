Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Akhisar-Sındırgı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki 45 J 4488 plakalı minibüs, önünde seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 43 AH 088 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fırat Sönmezsoy olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü E.Ç. ve kamyon sürücüsü H.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.